Maud, arrivée à Perpignan pour fuir les violences conjugales : "Il faut partir dès la première gifle"

Elle se fait appeler Maud, pour l'interview. Cette femme, âgée d'une quarantaine d'années, est arrivée récemment dans les Pyrénées-Orientales, suite à la condamnation de son ex-mari pour violences conjugales. "Ce départ de ma région était préconisé par les services sociaux et la police pour me mettre en sécurité avec mon enfant", explique-t-elle. Pour Maud, l'enfer a duré trois ans.

"On espère chaque fois que la personne change. Quand on est amoureuse, on patiente. Mais ça ne change pas." Maud subit des coups et des rapports sexuels forcés. "Puis, un jour, j'ai refusé un rapport. Il a fait une crise qui a duré six heures et il a fait peur à mon enfant. Donc je lui ai dit que j'allais demander le divorce. Je ne voulais pas que mon enfant subisse ce que je subissais depuis trois ans."

"J'avais honte, je ne voulais pas en parler."

Maud a eu beaucoup de mal à raconter ce qu'elle vivait. Lorsqu'elle a enfin réussi, après plus d'un an de violences, son père s'est déplacé pour échanger avec son gendre. "Mais à peine mon père parti, mon ex-mari a recommencé."

Maud se décide alors à porter plainte. "J'avais des hématomes partout." La famille de son ex-mari tente de l'en dissuader. "J'étais tellement manipulée que j'ai retiré ma plainte dès le lendemain." Mais la justice, elle, décide d'aller au bout de la procédure. L'ex-mari de Maud est alors condamné à de la prison avec sursis.

Toujours beaucoup de plaintes déposées dans les Pyrénées-Orientales

On compte un peu plus de 500 plaintes déposées dans les Pyrénées-Orientales en 2020. Un chiffre qui se stabilise en 2021. Parmi ces plaintes, 159 ont fait l'objet de poursuites devant un tribunal. Et une centaine de suspects ont été présentés à un juge dans les 48 heures. Ce chiffre-là est en augmentation en 2021, selon le parquet de Perpignan, car la procédure judiciaire a été accélérée.

En revanche, il y a davantage de femmes accompagnées par des associations. Sept téléphones grave danger sont disponibles, dont quatre qui sont déjà déployés. Pour rappel, le numéro d'information pour les femmes victimes de violences est le 3919.