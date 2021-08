Mauléon : du monde pour profiter de la Fête de l'Espadrille

C'est l'un des rituels du 15 août au Pays basque. Mauléon célèbre son produit phare, l'espadrille. Cette année, un atelier, et une exposition étaient installés place de la mairie à destination des touristes et des locaux.

Ce dimanche 15 août, comme chaque année, Mauléon célèbre son produit phare: l'Espadrille. La capitale souletine a cette année encore fait installer des stands de marché, mais aussi un atelier de présentation de l'Espadrille, ainsi qu'une boutique éphémère entre la mairie et le fronton.

Pas de passe sanitaire exigé pour cet évènement, seul le masque était obligatoire pour respecter les mesures sanitaire en vigueur. Et il y avait du monde pour profiter non seulement des stands, mais aussi de l'exposition réalisée pour l'occasion sur l'histoire de l'Espadrille à Mauléon.

Puis pour les plus courageux, il y avait une marche et une course en Espadrilles.

Un atelier pour expliquer aux vacanciers comment les espadrilles de Mauléon sont fabriquées © Radio France - Anthony Michel

Les plus courageux se sont lancé dans la course en Espadrille autour de Mauléon © Radio France - Anthony Michel