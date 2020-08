L'espadrille en rupture de stock le jour de sa fête

"Plus qu'on nom, un renom, l'espadrille de Mauléon". Pendant un demi-siècle, le slogan s'est affiché en grand en l'entrée de la commune. Un renom qui a encore attiré des milliers de personnes depuis 9h le matin ce 15 août, sur les allées de Mauléon, où la plupart des fabricants exposaient. Au tournant des années 60, l'espadrille faisait vivre plus de 5.000 personnes, aujourd'hui, il reste moins d'une dizaine de fabricants, la plupart artisanaux.

Le 15 août, c'est le point fort de l'année, celui où on expédie les stocks -l'espadrille étant un article saisonnier- avant de penser déjà à l'été prochain.

A 15€ le premier prix, certains ont fait leur stock d'espadrilles pour la saison © Radio France - Bixente Vrignon

Un article saisonnier

Samedi, les fabricants avouent avoir vu quasiment aucun étranger, mais ils étaient largement remplacés par les touristes français, qui faisaient la queue pour essayer les derniers modèles. Mesures sanitaires obligent, le nombre d'acheteurs était limité dans les stands et c'est la vendeuse qui donnait l'article convoité. Si les premiers modèles en toile unicolore et en corde s'affichent à 15€, le prix d'une espadrille peut aller beaucoup plus haut quand elle devient article de mode et qu'on y ajoute des talons, des perles ou des tissus plus élaborés.

L'intérêt de la fête du 15 août est aussi de montrer aux curieux les différentes étapes de la fabrication d'une espadrille. Un seul était présent pour cette édition 2020 : les autres sont victimes de rupture de stock, l'épisode du confinement ayant arrêté net la fabrication pendant presque trois mois.

Le jour de la fête, les artisans sortent sur la place leurs machines-outils pour fabriquer en public. © Radio France - Bixente Vrignon

Une fête sur fond de polémique

Cette fête était la première depuis les élections municipales remportées par le communiste Louis Labadot. Une victoire largement due à son engagement auprès des sandaliers de mettre un terme au projet de création d'un atelier patrimonial de l'espadrille. Pour les deux dernières éditions, la plupart des fabricants avaient d'ailleurs boycotté la fête organisée par la municipalité. Cette année, certains sont revenus et les maire s'est engagé à faire évoluer le projet vers un centre d'évocation - musée de l'espadrille.