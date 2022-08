Mauléon : une centaine de personnes manifeste contre la spéculation immobilière

La manifestation organisée par le collectif contre la spéculation en Soule a réuni une centaine de personnes, samedi 13 aout, dans le centre-ville de Mauléon. La colère monte et l'inquiétude grandit autant que les prix des logements à l'intérieur du Pays basque ces derniers mois.

"Les prix ne sont pas en adéquation avec notre niveau de vie" - Bastien, agriculteur à Licq-Athérey

Devant chaque agence immobilière, l'une des personnes du cortège prend la parole pour raconter son histoire ou son sentiment face à une problématique qui touche tout le Pays basque. François a fait partie de ceux qui ont saisi le micro et se sont adressés au cortège. Il est propriétaire d'un logement à Lichans-Sunhar, depuis 2017. "Depuis, les prix ont beaucoup monté. Si je devais racheter cette maison aujourd'hui, je ne pourrais pas, glisse le trentenaire. Surtout la tranche d'âge des 20-30 ans que je connais, que je côtoie, pour l'instant, ils ne peuvent pas se loger."

Bastien est dans cette situation. Il est en colocation à Licq-Athérey. Et cet agriculteur est dépité quand il se rend sur des sites de vente comme Le Bon Coin. "Les prix ont trop monté. Aujourd'hui ce n'est pas envisageable pour nous d'acheter donc on va attendre, se résigne l'agriculteur. Il n'y a pas de gros revenus dans le territoire, et les prix actuels ne sont plus en adéquation avec ce que les gens peuvent payer."

Les manifestants interrogés espèrent voir très vite naitre des lois locales ou nationales qui permettraient de donner une priorité immobilière à celles et ceux qui ont grandi localement. © Radio France - Simon Cardona

20% de résidences secondaires dans certaines communes

Beaucoup des manifestants battaient déjà le pavé en juin, contre la vente d'une maison située à Moncayolle. Achetée en 2019 à 240.000 euros et revendue deux ans plus tard, sans travaux effectués, à 367.500 euros.

Arnaud se désole de voir si peu de monde lors des manifestations. "Ça bouge, mais ce sont souvent les mêmes qui essaient de faire bouger les choses, constate le propriétaire sexagénaire, qui a parfois l'impression d'être plus inquiet que les principaux concernés. Ça ne suit pas autant qu'il le faudrait, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont rien encore, et on pense surtout à eux."

Cette problématique immobilière touche tout autant la Soule que le Labourd ou la Basse-Navarre, tient à rappeler Pierre, membre du collectif contre la spéculation en Soule qui a organisé la manifestation. "On résonne souvent par un trop-plein, par abus... comme s'il y avait un niveau de spéculation acceptable, regrette le manifestant. Et on a coutume d'entendre qu'ici ce n'est pas comme sur la côte. Les prix ne sont pas les mêmes. Mais si on regarde proportionnellement aux revenus, c'est certainement tout à fait comparable. Et en moyenne, on a 20% de résidence secondaire en Soule. On a 30% à Montory, 40% à Lacarry, 50% à Larrau..."

La problématique du logement en Soule ne date pas de l'ère post-Covid. Au début des années 2000, des manifestations du même type avaient eu lieu, avant que la pression immobilière ne retombe quelques années plus tard.