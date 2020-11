Maurice Genevoix : un amoureux de la Sologne entre au Panthéon

Maurice Genevoix, ancien poilu et immense auteur fait son entrée au Panthéon en ce 11 novembre, jour de commémoration de l'armistice de la Première Guerre Mondiale. Un hommage à la hauteur du génie de cet amoureux de la Sologne.

Maurice Genevoix entre au Panthéon en ce 11 novembre, date hautement symbolique puisque nous commémorons l'armistice de la Première Guerre Mondiale. Lui-même a été mobilisé en 1914, il a connu Verdun, avant d'être blessé au bras en 1915. C'est sur son brancard qu'il commencera à écrire. Anne-Marie Royer-Pantin, écrivaine loirétaine s'est beaucoup intéressée à son oeuvre, elle était aussi amie avec la fille de Maurice Genevoix, aujourd'hui décédée. Selon elle, si l'oeuvre de Genevoix, et notamment "Ceux de 14" a tant marqué les esprits, c'est parce que "c'est comme un miroir promené le long de ces journées atroces, donc on ressort de ces lectures très secoué, et en même temps c'est un témoignage de première main totalement inoubliable."

Maurice Genevoix a une longue histoire d'amour avec la Sologne

Maurice Genvoix a vécu plus de 20 ans en Sologne, son roman Raboliot, qui lui a valu le Goncourt, s'y déroule. "Il a été très présent côté Cher et Loir et Cher puisque cet horizon de Sologne s'étendait aux fenêtres de son bureau dans sa belle maison au bord de la Loire."