"Je ne me sens pas comme à 20 ans mais presque" : Maurice, le cordonnier du Bugue, fête ses 100 ans

Il va recevoir la médaille d'honneur du Bugue . Ce 4 mai, la commune de Dordogne organise une cérémonie pour les 100 ans de Maurice Clavière, son cordonnier depuis ... 1946. "Ça me fait plaisir, mais je ne veux pas que ce soit trop volumineux", sourit-il.

Né le 1er mai 1923 dans les Ardennes d'une mère bretonne et d'un père auvergnat, Maurice Clavière passe son enfance à Auriac. Il découvre le métier de cordonnier à l'adolescence, dans l'Allier. "Il y avait un cordonnier à Montluçon, et je me plantais devant sa boutique pour le regarder. Un jour il m'a dit, 'Dis donc petit, tu veux venir travailler ?'. J'ai dit oui, et j'ai commencé à faire le cordonnier."

Quelques années plus tard, la Seconde Guerre mondiale met un coup d'arrêt à sa carrière. Refusant d'aller travailler en Allemagne, il entre en Résistance à seulement 20 ans au sein du groupe Soleil, fondé en Dordogne en 1943. "On a fait sauter beaucoup de trains", se souvient Maurice Clavière. "J'avais des copains qui allaient à la gare de Périgueux, et on avait ce qu'on appelait des 'boîtes à musique'. On les collaient contre la locomotive et on foutait le camp". C'est aussi à cette période qu'il rencontre sa future épouse, Marcelle. "Elle m'a coupé les cheveux" dans le maquis à Saint-Cyprien .

76 ans de métier

Et c'est après son mariage, en août 1946, que Maurice Clavière s'installe au Bugue. "La Dordogne m'avait beaucoup plu. Je m'étais dit pendant la guerre que si je ne me faisais pas descendre, j'y resterais", raconte le cordonnier. "J'étais fauché, et un copain" rencontré dans le maquis "m'a donné un local" dans la petite commune de Dordogne, rue Arthur Delfour. Il y installe son commerce à la fin de l'année 1946. C'est seulement en 2022, à 99 ans, que Maurice Clavière a arrêté de travailler. "Ça me manque", confesse-t-il. "Ma profession me plaisait, parce que c'est un métier délicat. C'est de l'art de fabriquer des chaussures !"

Ce jeudi, une cérémonie en son honneur est donc prévue à 11h à la médiathèque Gérard Fayolle du Bugue. Le maire Serge Léonidas , mais aussi des commerçants et l'Amicale du groupe Soleil seront présents. Maurice Clavière recevra à cette occasion la médaille d'honneur de la commune.