Maurice Sarrazin, grande figure du théâtre toulousain, est décédé

Il a joué Molière, mis des dizaines de pièces en scène, et a marqué l'histoire du théâtre à Toulouse : Maurice Sarrazin vient de décéder à 98 ans, ce mardi 11 avril.

ⓘ Publicité

Acteur et metteur en scène, il fonde le Grenier de Toulouse le 28 mars 1945, le jour de ses vingt ans. La compagnie se développe au fil du temps, et en 1964, elle s'installe dans le nouveau Théâtre Sorano. Direction ensuite le Théâtre de la Digue, mais Maurice Sarrazin reviendra ensuite à Sorano, dont il prend la direction en l'an 2000.

En quarante ans, Maurice Sarrazin monte plus de 150 pièces, et donne plus de 5.000 représentations. Avec "L'Avare" de Molière, à plusieurs reprises.