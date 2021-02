Une fibre optique a été coupée lors de travaux par une entreprise tierce, entre Grignon et Notre-Dame-des-Millières en Savoie près d'Albertville. Ce sont 34 000 clients Orange qui sont provisoirement privés d'internet et de téléphone.

Savoie : 34 000 clients Orange privés de téléphone et d'internet en Maurienne

La Maurienne n'est plus joignable : 34 000 clients Orange se retrouvent sans réseau dans la vallée. Une fibre optique a été coupée en fin de matinée, lors de travaux par une entreprise tierce entre Grignon et Notre-Dame-des-Millières en Savoie à 14 kilomètres d'Albertville.

Un réseau provisoire en cours d'installation

Les techniciens tentent de résoudre le problème pour relancer le réseau et "vont tout faire pour mettre en oeuvre un réseau provisoire avant la réparation définitive", ajoute Orange. En attendant, une partie des habitants de la vallée de la Maurienne n'ont plus accès au téléphone fixe, mobile et internet. Pour l'instant, impossible de donner un délais de rétablissement indique Orange.