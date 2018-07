La Maurienne, France

Des autocollants #mauriennisezvous commencent à décorer de plus en plus de boîtes aux lettres de la vallée de la Maurienne. Depuis le 21 juin, Katia Richard, la patronne de la société Activ'Pub et ses sept employés en ont distribué plus de 20 000 sur tout le territoire. Ils en auront distribuer près de 25 000 d'ici le 13 juillet prochain.

Ces autocollants sont un signe distinctif explique Katia Richard "entre les personnes qui acceptent les publicités que nous distribuons et ceux qui n'en veulent pas du tout. Nous nous ne distribuons que des publicités d'associations, d'artisans ou d'entreprises de la vallée de la Maurienne". Ces autocollants sont donc une forme d'engagement pour le soutien à l'économie locale.

L'autocollant "mauriennisezvous décore de plus en plus de boîtes aux lettres de la vallée © Radio France - Bénédicte Robin

Soutenir l'économie locale et fédérer autour d'une identité

"Cela permet de mettre en valeur les savoir-faire de la vallée, de dire qu'on peut consommer local et qu'on n'est pas obligé de prendre sa voiture pour aller dans les grandes villes" poursuit Alexandre Modesto, le président de Maurienne TV qui a lancé ce slogan #mauriennisezvous sur les réseaux sociaux en 2016.

Depuis que les autocollants sont lancés "on a beaucoup de retours, des personnes qui les prennent en photo, nous écrive, ça crée du lien" se réjouit-il et cela fait aussi partie de ce projet de dynamisation de la vallée. "Nous avons plein d'ambassadeurs" s'amuse le jeune homme et c'est important car l'idée de ce mouvement c'est de redorer aussi un peu l'image de cette vallée toujours perçue comme industrieuse, polluée où l'on ne fait que passer.

Certains préfèrent coller l'autocollant sur leur voiture © Radio France - Bénédicte Robin

"La Maurienne c'est ce qu'il y a de mieux"

Et les habitants y semblent assez sensibles à l'image de Cathie, mauriennaise d'adoption depuis 15 ans et qui ne se voit plus vivre ailleurs. "Il fait toujours beau ici, il y a un micro-climat, plein de sports, on n'est pas loin de la ville. La Maurienne, il n'y a pas mieux", conclut-elle. Elle se réjouit donc de voir que les habitants se fédèrent peu à peu derrière ce mot d'ordre en espérant qu'il participe au rayonnement de la vallée au-delà de ses frontières.