Maurienne: l'essaim sismique continue à Montgellafrey

Quatre nouveaux séismes de magnitude supérieure à deux sur l'échelle de Richter, donc potentiellement ressentis par les habitants, ont été enregistrés ce vendredi peu après 9h puis entre 13h et 13h30 à l'entrée de la Maurienne. Cette fois les épicentres se situent sous Epierre et Montgellafrey.

Cette fois encore les témoins qui ont ressenti les secousses parlent d'un gros bruit, comme si un camion ou une grosse pelle passait dans la rue. Dans la commune de la Chapelle, plus de 160 secousses ont été ressenties ces dernières semaines.

Ce vendredi le réseau d'observation Sismalp a enregistré quatre séismes à l'entrée de la Maurienne: deux de magnitude 2.6 et 3 avec un épicentre à 4 km de profondeur en-dessous d'Epierre, et deux autres à 13h07 et 13h10 de magnitude 3.3 et 3.6 sous Montgellafrey. Ce matin justement le réseau Sismalp est venu installer cinq nouveaux instruments de mesure à Argentine, Epierre, Montaimont et La Chapelle.

Dans ce secteur de la Maurienne, les séismes de faible magnitude sont enregistrés plus fréquemment depuis décembre 2015, avec un pic en août dernier et depuis fin septembre, ce qui permet de parler d'un "essaim sismique", à l'image de ce qui est enregistré en Ubaye dans les Alpes du Sud depuis plusieurs années.

A l'entrée de la Maurienne, il semble que deux failles jouent: la première suit le Massif de la Lauzière, la seconde est perpendiculaire et se situe entre La Chapelle et Longchamp. La réseau Sismalp rappelle qu'en l'état actuel des connaissances, impossible de prévoir un séisme et encore moins sa magnitude. Impossible également de donner une explication claire. Début octobre la préfecture a organisé une réunion publique à La Chapelle pour informer les habitants sur les observations et la surveillance mise en place.