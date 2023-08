Mauvais temps : la consommation des fruits et légumes d'été en baisse en France

Les abricots, tomates, melons ou encore concombres, habituellement stars des plats d'été, sont boudés par les Français en raison du mauvais temps ? C'est ce qu'affirme le représentant des producteurs de fruits et légumes frais. "Il y a des stocks qui s'accumulent avec des situations de crise déclarées", a indiqué à l'AFP Laurent Grandin, président d'Interfel, le 4 août dernier. "On voit qu'il y a une sous-consommation" parce que les prix reculent fortement, signe d'une demande en berne, a-t-il ajouté, sans pouvoir donner de chiffres précis.

ⓘ Publicité

Baisses de prix allant de -20 à -29%

Abricots, tomates, melons et prunes : tous sont placés en situation de crise conjoncturelle par l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui pointe des baisses de prix allant de -20 à -29% par rapport à l'an dernier. Le concombre (-19%) est aussi affecté, mais pas encore déclaré en situation de crise. Certains produits trouvent d'autres débouchés, parce qu'ils peuvent être transformés. "C'est vrai de l'abricot, c'est vrai également de la prune", a expliqué Laurent Grandin.

Dans la Drôme, c'est bientôt la fin des récoltes des abricots. Cette année, la production est en hausse de 10 et 15% par rapport à l'an passé. Si les conditions climatiques des derniers mois ont favorisé la grosseur des abricots, cette logique de forte production est en déséquilibre avec la faible demande. "Commercialement, ça a été une saison plutôt pénible et ce n'est pas terminé. On espère que la consommation sera au rendez-vous, car pour l'instant, ce n'est pas le cas", raconte Bruno Darnaud, producteur à La Roche-de-Glun (Drôme) à France Bleu Drôme Ardèche .

La récolte des abricots va continuer jusqu'à fin août dans la Drôme. © Radio France - Adrien Michaud

À lire aussi Drôme : plus d'abricots récoltés mais moins de consommateurs

"Mais vous avez des produits qu'il n'est pas possible d'orienter vers l'industrie, le melon en particulier, voire la tomate", selon lui. La manière de cultiver "les tomates de bouche n'est pas la même que pour celles destinées à la transformation, ce ne sont ni les mêmes variétés ni les mêmes façons de les récolter", a-t-il encore dit.

Françoise Roch présidente de la FNPF, Fédération nationale des producteurs de fruits, rappelle à l'AFP que la consommation de ces fruits et légumes estivaux "est très ponctuelle", avec des conséquences "très importantes" pour la filière en cas de mauvaises ventes, même "pour une semaine de perte de consommation".

À lire aussi La Banque alimentaire de la Sarthe lance une légumerie pour préserver légumes et fruits

Le mauvais temps a aussi des conséquences sur la production. Dans cette exploitation de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique), les concombres et les tomates souffrent du manque de lumière. Ils poussent plus lentement. "Actuellement, on devrait être, entre la floraison et la récolte, à 45 jours à peu près. Là, on va peut-être rallonger de deux, trois, voire quatre jours", explique le producteur à France Bleu Loire Océan . Et face à la baisse de la demande et des prix, "on vend les tomates à perte, souligne le maraîcher, mais on n'a pas d'autre choix que de les ramasser et les expédier."