Mauvais temps, pass sanitaire : au Lac du Der, l'espoir d'une saison sauvée après un mois de juillet mitigé

Entre un soleil très timide et le pass sanitaire annoncé à la mi-juillet, la première partie de l'été est moins belle que prévue au Lac du Der. À cheval entre Marne et Haute-Marne, le site affiche un bilan touristique de mi-saison mitigé et espère un mois d'août plus serein.

Après un été 2020 exceptionnel, tant par la météo que par la fréquentation record enregistrée, le Lac du Der connait une première moitié d'été mitigée cette année. Un bilan de mi-saison expliqué en grande partie par l'absence remarquée du soleil mais aussi par le contexte sanitaire, entre l'instauration du Pass sanitaire et l'absence de certains touristes étrangers toujours concernés par des mesures d'isolement.

-20% de fréquentation à l'office du tourisme

Premier indicateur, la fréquentation de l'office du tourisme : elle est en baisse d'environ 20% selon son directeur, Michel Guerin. "On attend de voir avec nos partenaires pour avoir des chiffres précis, on ne sait pas comment ça va se passer en août", s'inquiète-t-il en évoquant un retard engendré par le mauvais temps des gros week-end de juillet.

Au port, les locations de bateaux électriques se portent bien : une trentaine sont loués en moyenne par jour. Un bilan stable par rapport à 2019, grâce en grande partie aux touristes frontaliers. "Ça repart ! Ils sont de retour et on a essentiellement cette clientèle surtout les jours de pluie parce qu'il la supporte bien, les belges, les luxembourgeois", témoigne Julie Perissinotto, responsable de Navigoder.

La location de bateaux électriques se porte bien, grâce notamment aux touristes frontaliers. © Radio France - Stéphane Maggiolini

"Nous la pluie ne nous effraie pas", s'amusent Pascal et Martine, deux aubois venus passer leur dimanche au Der. "On vient souvent faire du vélo, profiter du lac. C'est vrai que là c'est très calme, il n'y a pas beaucoup de monde", raconte le couple.

Pascal et Martine profitent d'un soleil inattendu pour prendre quelques photos du Der © Radio France - Stéphane Maggiolini

À l'Aquader, le parc aquatique du lac, le bilan est nettement moins joyeux. Pour sa première saison, 500 à 600 entrées par jour étaient prévues. "On en est loin, moitié moins", constate le responsable Richard Abdesslam. "Sans compter le pass sanitaire, les gens sont perdus, ils ne savent pas ce qu'il faut, si on est concerné ou pas, à vrai dire on ne sait pas non plus ça change tout le temps", explique-t-il. Le parc décide de limiter la jauge à 49 personnes pour éviter de mettre en place le dispositif sanitaire.

Le responsable de l'Aquader est inquiet pour le mois d'août. © Radio France - Stéphane Maggiolini

Le pass sanitaire, "un coup d'arrêt"

Le plus gros acteur du Lac, à savoir le Casino, n'échappe pas à ce bilan mitigé. -60% de fréquentation selon son directeur depuis l'annonce des mesures sanitaires par Emmanuel Macron.

"Si on prend le mois de juillet, on -50, -60% par jour. Je pense que sur le mois d'août on va être sur la même ligne, même si de plus en plus de gens vont se faire vacciner je ne pense pas qu'on retrouvera une fréquentation plus classique. Je ne suis pas rassuré, surtout quand on sait que ce mois est quasiment l'un des plus importants de l'année pour nous", explique Eric Lerat, directeur du Casino Joa. L'établissement propose depuis vendredi un dépistage covid à ses clients, 35 personnes ont pu ainsi valider leur pass sanitaire vendredi soir.

Les vacanciers présents, les britanniques absents

Le bon élève de cet été c'est sans doute le secteur de l'hébergement. Au Yelloh Camping d'Éclaron (Haute-Marne), 100% des places sont occupées. "Ça se passe très bien, les gens viennent avec leur pass, ils sont informés en amont et il n'y a pas de problème. On a beaucoup de questions à la réception sur l'évolution du pass, notamment pour le restaurant à compter du 9 août. On a quelques annulations de séjour, notamment des français qui ne veulent pas se faire vacciner où qui n'arriveront pas à avoir une vaccination complète avant leurs vacances", explique la responsable du camping Marion Chedoz.

Selon elle, les annulations sont compensées par une forte présence de vacanciers du Benelux. Comme la plupart des acteurs du Lac, la responsable du camping constate l'absence des touristes britanniques, pourtant très nombreux d'ordinaire. Il faut dire que la période d'isolement, imposée à leur retour, les a sans doute démotivés.