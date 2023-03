Mauvaise éducation, violences, abus sexuels... le nombre d'enfants placés augmente en Haute-Saône

C'est une préoccupation croissante pour le Conseil départemental de la Haute-Saône, le nombre d'enfants placés augmente d'année en année. De 760 enfants pris en charge par les services sociaux haut-saônois en 2018, on est passé à 860 enfants en 2022. Tous ne sont pas placés dans une famille d'accueil, ils peuvent aussi être suivis par un éducateur chez leurs parents ou alors accueillis par une personne de leur famille ou dans un établissement spécialisé.

Comment expliquer ce phénomène ? "On a une évolution sociale, on est dans une société où on est dans l'immédiateté, donc c'est aussi pareil pour les enfants", explique Elodie Dussaucy, directrice de la solidarité et de la santé au département de la Haute-Saône. "Il y a un certain individualisme et on n'a moins de solidarité familiale", constate-t-elle même si 90 enfants haut-saônois sont placés chez des tiers dignes de confiance, c'est-à-dire des membres de leur famille.

240 assistantes familiales en Haute-Saône

La moitié de ces enfants sont placés pour des carences éducatives. Ce sont des enfants qui ne sont pas assez stimulés par leurs parents et qui n'évoluent pas à un rythme ordinaire. Elodie Dussaucy cite l'exemple d'un "enfant de 4 ans qui ne saurait pas encore parler alors qu'il ne présente pas de handicap mental".

La défaillance de certains parents peut provoquer des problème de comportements chez leurs enfants. Marielle* est l'une des 240 assistantes familiales haut-saônoises. Elle accueille des enfants chez elle depuis 15 ans et elle a vu le profil de ces enfants se durcir ces dernières années. "Le dernier que j'ai accueilli a 8 ans et il a toujours eu le droit de tout faire, c'était trop permissif, ou alors c'était des coups, c'était soit l'un soit l'autre", raconte la haut-saônoise. "C'est une réalité pour ces enfants et quand ils arrivent en famille d'accueil ils ne comprennent pas, parce que chez nous il n'y a pas de coup, mais il y a des barrières", souligne-t-elle.

Les problèmes de santé psychologique en hausse

Au delà des carences éducatives, 11% des enfants sont placés pour des abus sexuels, 11% pour leur santé psychologique et 8% pour des violences physiques**.** Le nombre d'enfants pris en charge pour des problèmes de santé psychologique est en hausse ces dernières années. Certains parents se trouvent "démunis face à la situation de leurs enfants, qui ne trouvent plus de réponse dans le secteur sanitaire et qui forcément à un moment donné rencontre des difficultés avec leurs enfants et en arrivent à des situations où la protection de l'enfance doit intervenir", selon Elodie Dussaucy qui note "des difficultés de trouver des ressources médicales, notamment en pédopsychiatrie".

Pour améliorer la prise en charge des enfants et plus généralement des familles, le Conseil départemental de la Haute-Saône est en train de regrouper différents services. Cela permettra de fluidifier l'accompagnement des enfants qui restent chez eux en gardant le même éducateur. Celui-ci pourra rapprocher ou espacer ses passages chez la famille en fonction des demandes de la justice.