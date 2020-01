Reportage au centre éducatif renforcé de Mende

Mende, France

Les centres éducatifs renforcés ont vocation à prendre en charge des mineurs délinquants multirécidivistes en grande difficulté ou en voie de marginalisation. Les mineurs accueillis dans les centres éducatifs renforcés connaissent des difficultés multiples (familiales, sociales, scolaires…) et, parfois, des problèmes de santé physique ou psychique importants. L'intérêt des centres éducatifs renforcés réside dans le fait qu'il s'agit de petites structures, pouvant accueillir huit mineurs au maximum. La prise en charge individualisée est ainsi favorisée, tout en créant une dynamique de groupe et d'équipe.

Le centre éducatif renforcé (CER) de Lozère a ouvert ses portes à Mende en 2003. Il accueille aujourd’hui des jeunes garçons âgés de 13 à 18 ans, originaires en priorité de la région Occitanie. Situé sur le causse de Mende, le CER Lozère accueille huit jeunes pour des séjours de quatre à cinq mois à raison de deux sessions par ans. Chaque jeune est logé dans une chambre individuelle, avec douche et toilettes intégrés.

Des champs à perte de vue, des vaches au loin, des hameaux isolés... Bienvenue au centre éducatif renforcé de Lozère sur les hauteurs de Mende. Ils viennent de la France entière, pendant cinq mois minimum, purger la sanction éducative décidée par le juge, après le délit ou le crime qu’ils ont commis. Ils ont entre 15 et 18 ans. Ils ont tous commis des faits assez graves pour être privés de liberté pendant cinq mois entre les murs du centre éducatif renforcé.

Créés en 2002, les centres éducatifs représentent souvent la dernière alternative avant la prison pour les mineurs impliqués dans un parcours de délinquance. À l’arrivée au centre, le jeune est évalué sur sa santé physique et psychologique, son niveau scolaire. On lui rappelle le cadre, les horaires, le sens de la discipline. Il a pour obligation de prendre soin de lui et de participer à de nombreuses activités scolaires, sportives et socio-culturelles, chaque jour, à un rythme soutenu.

L’intention de l’équipe éducative est de réparer le jeune et de l’accompagner dans la préparation d’un projet de réinsertion sociale et professionnelle.

"Ici, les ados sont occupés en permanence, avec des ateliers, des stages, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes." (Cédric de Carsin directeur du CER de Mende)

Dès leur arrivée en centre, les ados sont briefés, règles de vie, comportement et programme pour les jours à venir. Chaque session commence par une rupture. Durant trois semaines, les jeunes vont multiplier les activités sportives. Les centres éducatifs renforcés se caractérisent par des programmes d'activités intensifs et individualisés lors de sessions de trois à six mois et un encadrement éducatif permanent. C'est d'ailleurs cette présence éducative continuequi constitue la singularité des centres éducatifs renforcés.

L'objectif poursuivi est l'éloignement (qui n'est pas forcément géographique) du mineur de son milieu habituel. L'idée est de créer une rupture dans les conditions de vie du mineur, déjà fortement ancré dans la délinquance ou lourdement marginalisé, et de préparer les conditions de sa réinsertion. L'accent est mis sur la préparation de la sortie du mineur, notamment par le biais de l’articulation avec les autres services éducatifs susceptibles de prendre le relais.

Les jeunes dans la salle de vie du centre © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Un accompagnement assuré par une équipe pluridisciplinaire

Déjà trois semaines au sein du centre, trois semaines très mal vécues par Adam, 15 ans : "J’en ai marre d’être ici, ma mère me manque. Elle habite à Marseille et je sais qu’elle a besoin de moi. On m’a arrêté pour trafic de stupéfiants. La juge m’a dit, c’est la prison ou le centre. Je n’ai pas eu le choix." À fleur de peau, Adam pense à sa mère, elle est en grande difficulté à Marseille où elle vit. Après quelques semaines, Adam a décidé de partir avec d’autres ados, ils ont fugué.

Pour être revenu au centre de lui-même, Yann évite la case prison. Comme ses autres camarades, c’est une affaire de stups qu’il l'a conduit ici : "J’avais vraiment envie de revoir ma petite sœur et ma mère alors avec deux autres jeunes ont a pris un train et on est rentré chez nous. Je suis resté à Toulouse le week-end et je suis revenu au centre. Je n’avais pas envie de tout gâcher et d’aller en prison."

Dans la chambre, d’à côté, un jeune tape du poing sur la table ou plutôt contre le mur. Enzo n’a que 16 ans, il en parait pourtant 10 de plus avec son gabarit de rugbyman : "J’étais très énervé alors j’ai cassé la vitre. Je suis toujours très en colère depuis la mort de mon père et j’ai du mal à m’exprimer autrement que par la violence." Pourtant, Enzo va devoir apprendre à se calmer. La Lozère, la nature vont l’aider à retrouver un peu sérénité, juge l’un des éducateurs, Fraudé : "Le cadre, l’environnement est très important. Les jeunes habitent tous en ville, dans des quartiers entourés d’immeubles. En Lozère, ils se mettent au vert, ça leur permet de voir autre chose."

Des stages individuels de découverte en entreprise dans la dernière partie du séjour

Le temps passe au CER de Mende. Chaque jour apporte son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles : une fugue, une bagarre, un stage décroché, une promesse d’emplois sur la table. La vie au centre est rythmée par les activités, par le travail. Depuis plusieurs semaines Matthys, bientôt majeur, travaille chez Darty : "Ça se passe super bien, je découvre le travail de vendeur, je charge, je décharge et en plus, on me fait confiance."

C’était pourtant mal parti pour lui. Il y a quelques semaines, il s’est fait renvoyer d’un stage, mais au fil du temps le garçon a mûri : "Ca fait déjà quatre mois que je suis en Lozère et franchement, je sens que j’ai changé. Au début, j’étais toujours dans la confrontation, après j’ai compris que je devais me servir de mon temps ici comme d’un tremplin. J’ai passé mon code, j’ai appris différents métiers donc je suis satisfait de mon passage ici."