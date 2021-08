Mauvaise météo, pass sanitaire... certains brasseurs corréziens trinquent encore cet été

Le 12 juillet dernier, Emmanuel Macron annonçait l'extension du pass sanitaire obligatoire. "Une douche froide aussi bien pour nous que pour les clients" commente Arnaud Marchal, gérant de la microbrasserie du Causse, à Larche, en Corrèze. Il produit chaque semaine environ 500 litres de bières. "On a tout de suite ressenti que les gens se freinaient un petit peu donc on a constaté un _moins 30% au niveau de la fréquentation du bar_. Un chiffre partagé avec des collègues qui travaillent sur Brive-la-Gaillarde ou régionalement."

L'été commençait bien pourtant...

Et pourtant, l'été avait très bien commencé reconnaît le brasseur. Même son de cloche du côté d'Alexandre Moreau, responsable à Brive-la-Gaillarde d'une boutique du groupe "V and B", une cave à vins, bières et spiritueux présente partout en France. "On a très bien travaillé en juin juillet car les gens étaient déconfinés donc ça a été la fête pour tout le monde. Tout le monde cherchait la terrasse. Niveau chiffre d'affaire sur cette période, on se maintient par rapport à l'année dernière".

...puis le pass sanitaire a tout chamboulé

Mais ces bons résultats sont désormais relégués au second plan. Le bilan des semaines qui ont suivies n'est pas vraiment positif. La mauvaise météo n'a certes pas aidé précise Arnaud Marchal. "C'est un facteur qui joue pas mal sur la consommation de bières car quand il fait beau, cela à tendance a multiplié les ventes par deux ou trois mais ce n'est pas le point majeur."

Ce point majeur, c'est l'obligation du pass sanitaire depuis lundi pour l'activité bar, pourtant essentielle car elle représente par exemple deux tiers du chiffre d'affaire de la microbrasserie du Causse. La vente en boutique n'est revanche pas concernée par la mesure

On se retrouve avec une fréquentation du bar qui est de l'ordre de -60 à -70% depuis lundi"

"Aujourd'hui, on le ressent. On est arrivé à l'échéance et _iI y a vraiment un frein_. Les gens ne vont plus sortir et ils vont également se restreindre car dans des groupes, certains disposent du pass, d'autres non, et malgré tout il y a une solidarité qui fait que si certaines personnes ne peuvent pas venir, le groupe entier ne viendra pas. On se retrouve donc avec des fréquentation qui sont de l'ordre de -60 à -70% depuis lundi dernier." Vu la situation, le brasseur a décidé d'arrêter son activité bar dès ce week-end et jusqu'à au moins fin septembre.

Des fêtes de villages annulées les unes après les autres

L'inquiétude est de mise également du côté d'Alexandre Moreau, à Brive. "On s'attend à une forte dégringolade au niveau du chiffre d'affaires en août. Cette semaine on est déjà à -40% sur le bar. En cave, l'activité se maintient. On subit également beaucoup d'annulations de comités des fêtes de village. Ca devient irrespirable, trop compliqué et ça va continuer à être très dur à mon avis pour les mois à venir. Juin, juillet, août sont pourtant trois mois où on n'a pas le droit de se louper, comme Noël."