Mauvaise nouvelle : le moustique tigre a colonisé la Haute-Savoie

En 2020 le moustique tigre est désormais implanté dans 58 départements contre 51 l'année précédente. Les 7 nouveaux départements où le moustique tigre est désormais officiellement implanté sont : Loire-Atlantique, Deux-Sèvre, Vienne, Charente-Maritime, Cher, Haute-Savoie et Yvelines.

Bâchez - Couvrez - Videz

Si vous ne le connaissait pas encore, ce moustique originaire d'Asie fait des piqures qui démangent beaucoup mais surtout il est vecteur de maladies telles que la dangue, le chikungunya ou le zika, uniquement quand il a piqué une personne déjà infectée.

C'est un moustique très productif, la femelle pond jusqu'à 300 œufs dans différents refuges, mais il reste dans son (petit) territoire, un périmètre d'une centaine de mètres. Il se développe lotissement par lotissement.

En zones urbaines l'EID Rhône-Alpes mène des actions de prévention pour limiter la nuisance causées par les moustiques. - EID

On peut limiter la prolifération des larves en s'y mettant tous, avec des gestes simples et quotidiens en supprimant l'eau stagnante. En zones urbaines, la lutte consiste principalement à éliminer les lieux de reproduction du moustique, c'est à dire les gîtes larvaires. Elle peut être réalisée à l’échelle individuelle au niveau des collections d’eau retrouvées dans et autour de chaque logement, ou bien à l’échelle collective au niveau d’ouvrages collectifs ou de gîtes localisés sur le domaine public.