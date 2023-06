Mauvaise nouvelle pour les résidents de ce camping près de Perpignan : il perd la moitié de ses places cet été

"Je suis triste, on ne fait que pleurer." La pilule a du mal à passer pour Ellen Arends, la co-gérante du camping Le Bois de Pins à Salses-le-Château. Depuis vendredi 23 juin, c'est officiel, la partie haute de leur camping doit fermer. Ça représente 45 places, précisément 28 mobil-homes et 17 emplacements de tentes, soit la moitié de leur emplacement.

ⓘ Publicité

Des vacanciers pénalisés

Plus de 300 personnes sont concernées. "On est en train d'appeler nos clients, des habitués qui viennent depuis six ans pour certains ! Ils devaient venir à partir du 8 juillet et on doit leur annoncer l'annulation de leur séjour. Ils sont tristes, ils ne comprennent pas, détaille Ellen Arends, co-gérante du camping, et trois heures après ils rappellent, ils sont en colère. Il faut qu'on les calme et qu'on leur explique qu'on n'y est pour rien."

Jérôme Bouillon, le propriétaire des lieux, rappelle que "le chiffre d'affaires du camping se fait à 90% sur juillet et août. Déjà qu'on est un petit camping, donc avec un équilibre économique fragile, ça va nous mettre tout de suite dans le rouge."

Risques incendie

La décision vient de la mairie de Salses-le-Château. Son maire, Jean-Jacques Lopez, explique avoir demandé la fermeture d'une zone précise du camping : "C'est la partie haute, rachetée en 2015. Les gérants n'ont jamais délivré le permis de construire, c'est illégal."

La zone fermée a été touchée par le grand incendie d'Opoul en juin 2022, dont l'origine humaine est suspectée : "l'espace illégal que j'ai demandé de fermer est en zone sauvage. Ça veut dire que s'il prend feu, c'est moi qui en ait la responsabilité, continue le premier magistrat de Salses-le-Château, je ne peux pas prendre cette responsabilité en tant que maire, aucun maire ne la prendrait."