Maxime-Marie cherche 150.000€ pour survivre à son cancer

Maxime-Marie reçoit dans son jardin, sous l'olivier. Dans ce jardin, un trampoline, un portique avec ses agrès, des jouets d'enfants, une piscine hors-sol. Des maillots de bain et des serviettes sèchent sur le fil à linge. Des enfants, dans cette maison, on en compte cinq. De l'aînée, 18 ans, au dernier de 2 ans. Maxime-Marie est leur mère. Cette femme de 41 ans se bat contre un cancer triple négatif, un cancer du sein. Diagnostiquée en novembre 2020, elle a depuis subi deux chimiothérapies, l'ablation des deux seins, et s'apprête à subir début août une radiothérapie associée à une chimiothérapie buccale. Ce sont les protocoles de soin contre ce cancer, mais les pronostics sont sombres, d'où sa volonté d'essayer un traitement disponible en Allemagne, en cours d'étude en France, un traitement par immunothérapie. Un traitement coûteux, d'où la création d'une cagnotte Leetchi.

Maxime-Marie vous accueille avec le sourire sous son crâne rasé : "La tête à l'air, oui j'ai un cancer, oui c'est vrai, c'est comme ça, c'est la vie. De pouvoir en parler, de pas avoir de tabou là-dessus, c'est très bien. Ça permet aussi aux enfants... bah, que ça passe crème." Cinq enfants dont l'aînée, Méanne, 18 ans, vient de passer son bac : "Elle (maman) parle clairement, elle dit les mots qu'il faut dire, quitte à ce que ça soit dur. Ça fait mal ! Mais je préfère qu'elle me le dise [plutôt] qu'elle me dise rien, que je sois là dans le flou. Moi, ça me fait du bien de savoir la réalité." Méanne entre en fac l'année prochaine et, tout en donnant un sérieux coup de main à sa mère, garde le sourire : "Garder le sourire c'est pas facile. Même moi je sais pas comment je fais. Quand je suis à la maison, je suis à fond avec maman... Quand je sors, j'en parle à personne, je coupe tout, ça me fait du bien. J'ai pas envie de pleurer devant les gens."

Dans son combat, Maxime-Marie est soutenue par l'association Mousquetaires de Lilou. Une aide technique, pratique. Aider Maxime-Marie à monter son dossier de soin pour être acceptée dans une clinique allemande. Trouver un traducteur pour recevoir des appels téléphoniques d'Allemagne. Car un protocole de soins par immunothérapie existe en Allemagne. S'il existe également en France, c'est de la recherche, il n'est pas accessible à tous les patients. En Allemagne, ce traitement se fait en association avec une chimiothérapie telle qu'elle se pratique en France. C'est ce traitement que souhaite Maxime-Marie, traitement qui coûte de 150.000€ à 300.000€ selon les patients et leurs pathologies particulières. Une somme hors de portée de Maxime-Marie, mère au foyer, et de son mari, facteur. "Je suis comme une funambule, dit Maxime-Marie, je vis sur un fil. J'aime la vie et veux la croquer avec tous, avec mes petits. La maladie peut me prendre la vie, mais je ne veux pas qu'elle prenne ce que je suis pour mes enfants. Et la meilleure chose à faire, c'est de viser la Lune, peut-être que je tomberai dans les étoiles."