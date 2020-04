Mayenne : 15 commerçants sur les marchés de Laval samedi 25 avril

On s'adapte sur les marchés pour vendre oeufs et volailles

La première expérience il y a une semaine a donc été payante, puisque dès demain (samedi 25 avril) des habitués des marchés lavallois ont décidé de réinstaller leurs stands. Ils attendaient de voir comment se passait la reprise avant de franchir le pas. Sur l'esplanade du Château-Neuf, il y aura 4 maraîchers, 2 bouchers et 1 fromager. Sur la place Hardy de Lévaré, il y aura 2 horticulteurs. Vous trouverez 2 maraîchers et 1 boucher sur le marché de la gare, et enfin 1 maraîcher, 1 boucher et 1 fromager quartier du Bourny.

Les marchés seront ouverts de 8 heures à 13 heures.