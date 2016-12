Mayenne : 160 gendarmes mobilisés pour la nuit du Nouvel An

Contrôle de la vitesse, de l'alcoolémie et de l'état des voitures, c'est le programme chargé des gendarmes mayennais ce week-end.

Où que vous alliez samedi et dimanche, même si vous ne lez voyez pas, ils seront là ! La gendarmerie de la Mayenne sort les gros moyens pour assurer la sécurité sur les routes du département. Au total, 160 militaires seront mobilisés pour le réveillon de la St-Sylvestre et pour la première journée de l'année 2017. Leur principale tâche sera le contrôle d'alcoolémie et de vitesse. Les gendarmes feront tout pour éviter de nouveaux accidents chez nous. Depuis le début de l'année, 21 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation.

En France, les festivités du Nouvel An seront placées sous haute surveillance. En plus de la force "Sentinelle", 90.000 gendarmes et policiers assureront la sécurité des Français sur l'ensemble du territoire.