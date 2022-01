Mayenne : comment s'adaptent les salles de sport à la 5e vague du Coronavirus ?

C'est l'une des plus anciennes salles de sport de la Mayenne. Créée par Thomas Barré en 2009, Mon Club Forme attire les amateurs de résolutions sportives en ce début 2022. Même s'il n'a pas fait d'excès pendant les Fêtes, Virgile, les mains gantées, le t-shirt mouillé et un peu ouvert, ne se fait pas de cadeaux sur les machines. Rien ne vaut les exercices de cardio pour cet habitué. "Je fais souvent les cours collectif du soir et je fais la musculation de base. Ça fait du bien de passer une heure et demie en salle et se défouler" explique le garçon.

Jean-Nicolas fréquente la salle quatre à cinq fois par semaine. Le trentenaire a l'habitude de voir des nouvelles têtes débarquer en janvier et ça l'amuse un peu. "Je les vois qui commencent bien. Et puis ... ils arrêtent" plaisante-t-il. Janvier est toujours très bon économiquement, d'après le gérant de Mon club forme. La fin d'année a été en plus très calme, explique Thomas Barré. "En décembre la fréquentation dans les salles est toujours moindre : il y a les cadeaux, le réveillon à préparer. Donc en janvier c'est plus sympa car les gens sont contents de se retrouver, de se remettre au sport, et de passer un bon moment" raconte le responsable.

Plexiglas et gestes barrières

Tout le monde transpire dans le respect des gestes barrières. Cette année, la cinquième vague de la Covid-19 freine quelques clients à revenir en salle observe Thomas Barré. "Il y a toujours un petit frein quand même, parce qu'on a des adhérents qui ne sont pas vaccinés. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de plexiglas autour de nos 70 machines. C'était compliqué à faire. Mais on l'a fait. Mais les gens jouent le jeu, ils désinfectent tout. Le port du masque est obligatoire pendant les déplacements dans la salle, pas pendant la pratique" explique le gérant.