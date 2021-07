A Saint-Mars-du-Désert, pour éviter le surplus d'ordures, les conteneurs réservées aux habitants de la commune

Plus question, bientôt, pour les gens de passage d'utiliser les conteneurs d'ordures ménagères installés sur le village de Saint-Mars-du-Désert, au nord-est de la Mayenne. Une carte, distribuée le mardi 22 juin, est indispensable pour ouvrir la benne et jeter son sac poubelle. La commune va tester ce système, avant sa future généralisation sur toute la communauté de communes du Mont des Avaloirs, une des dernières à ne pas être passée au système "incitatif" pour améliorer le tri sélectif et empêcher les dépôts par des gens extérieurs au territoire.

On a retrouvé des machines à café dans les conteneurs, des bidons de bières de 5 litres, des jouets entiers en plastique - Gaspard Sanver, maire de Saint-Mars-du-Désert

De très mauvais chiffres dans cette communauté de communes

Car pour l'instant, la communauté de communes fait partie des mauvais élèves. Plus de 600 kilos de déchets par an et par habitant sont comptabilisés, près de 120 de plus par rapport à la moyenne nationale. Une différence qui se voit aussi au niveau du département : sur la seule commune de Saint-Mars-du-Désert, on a compté 182 kilos d'ordures par habitant contre 163 sur toute la Mayenne. Un "vrai problème" selon le maire Gaspard Sanver, qui se vérifie sur le terrain : "Y'a des jours où il y a 40 sacs à côté" des conteneurs, raconte l'élu. "On a retrouvé des machines à café, des bidons de bière de 5 litres ou des jouets complets en plastique alors que les bennes plastique sont à côté", ajoute-t-il.

Pour se simplifier la vie, ils mettent beaucoup trop de choses dans le conteneur d'ordures ménagères - Henri Leblond

Des actes qui ne sont pas liés au manque d'informations selon Henri Leblond, vice-président de la communauté de communes en charge des déchets. "Je suis persuadé que les gens, pour la plupart, savent bien ce qu'il faut faire", estime-t-il, "mais ils ne le font pas par mauvais esprit, pour se simplifier la vie". Sauf que cela représente un coût important pour la collectivité, qui doit régulièrement payer pour du verre, de la ferraille ou même des gravats jetés dans la poubelle.

Un risque de dépôts sauvages

Du côté des habitants, la nouvelle est plutôt bien accueillie, même si "c'est dommage d'être fliqué", selon Laura. "Mais je sais que certains n'en font qu'à leur tête alors que je peux comprendre qu'on en arrive là". Le problème selon un voisin, Alain, c'est le risque des dépôts sauvages : "Les gens qui ne voudront pas payer ou payer moins cher, ils déposeront leurs sacs dans des fossés, le long de la route, n'importe où". Un risque connu par les collectivités locales, qui admettent ne pas avoir encore de solution face à ça.