Mayenne : des réfugiés soudanais donnent des cours d'arabe

Mayenne, France

Ce jour-là, ils sont 8 élèves de tous les âges à participer à un cours. "Bonjour", "Au revoir", "Merci", "Je m'appelle", "J'habite à", les trois professeurs soudanais leur apprennent les bases de l'arabe.

Les bases de l'arabe qu'apprennent des habitants de Mayenne © Radio France

Mohamad, ingénieur spécialisé dans l'environnement, est arrivé à Mayenne l'an dernier. Une façon pour lui et pour ses compagnons de s'intégrer dans la vie de la cité : "ça se passe très bien. Mon intégration se déroule bien. Les gens, ici, sont très gentils et je pense rester".

Ces cours d'arabe avaient récemment suscité des commentaires parfois violents sur les réseaux sociaux. Anne, qui vient ici chaque semaine, n'a pas été étonnée, hélas, dit-elle : "je ne les ai pas lus mais on m'en a parlé. Est-ce surprenant ? Non. Faut-il s'en réjouir ? Non. C'est un état de fait et il faut dépasser ça. Si on a envie de faire participer des gens qui sont venus chercher l'abri en France, faisons-le. Et peu importe les commentaires".

Les réfugiés du centre d'accueil et d'orientation de Mayenne ne sont pas que professeurs. Ils sont aussi cuisiniers et ça fait partie des prochaines initiatives : un repas traditionnel de leur pays d'origine qu'ils partageront avec les habitants.

