Mayenne : "Difficile de dormir la nuit", les chauffeurs poids lourd souffrent de la canicule

Le mercure au plus haut ce lundi 18 juillet 2022, plus de 40 degrés localement comme à Cossé-le-Vivien avec 40.1 degrés. La Mayenne est toujours en vigilance orange canicule ce mardi 19 juillet 2022. Tout le monde souffre de la chaleur comme les conducteurs poids lourds qui traversent notre département. Certains cherchent des stratagèmes pour garder la fraîcheur dans la cabine tandis que d'autres ont du mal à dormir la nuit.

Rideau tiré, fenêtre ouverte, remorque décrochée pour placer le poids lourd à l'ombre. Chacun y va de sa petite technique, comme Didier, chauffeur depuis une trentaine d'années. "On boit beaucoup d'eau, avec la chaleur on reste un maximum dans la cabine, avec la climatisation et donc le moteur tournant", explique le conducteur de camion. "On prend des nouvelles des collègues au maximum même si parfois ça nous fait rire", ajoute Didier.

Certains n'arrivent pas à dormir la nuit

Julien, lui, ne possède pas de climatisation pour la nuit. Difficile donc de dormir. "Je me suis couché à 7 h du matin, à 9 h, j'étais réveillé et là, il y a déjà 33, donc je peux pas dormir", se désole le chauffeur. "À 12h, je commence à piquer du nez avec le soleil dans le pare-brise, ça devient même dangereux", explique Damien, chauffeur depuis 20 ans maintenant. Une canicule qui lui rappelle celle de 2019. En Mayenne comme ailleurs en France, beaucoup de record de températures avaient été battus.

Certaines entreprises mayennaises prévoient d'investir dans des climatisations de nuit pour anticiper les prochains épisodes de canicules. "On a pas tellement eu le temps de l'anticiper, mais c'est clair qu'a l'avenir, il va falloir se tourner sur des technologies pour éviter que la cabine de nos camions surchauffent", prévient le patron des Transports Coué, François Coué.