Mayenne : elle reçoit une lettre de menaces après ses plaintes pour empoisonnement aux pesticides

Larchamp, France

En juillet 2019, Catherine Fargeas, habitante de Larchamp dans le nord de la Mayenne, dépose plainte pour empoisonnement auprès du procureur de la République de Laval. Sa demande : obtenir la liste des pesticides utilisés dans les parcelles situées au dessus de sa cour. Elle en est persuadée, les produits utilisés sont responsables des graves maladies dont elle et sa fille souffrent depuis plusieurs années.

"T'avais qu'à rester à Paris"

Vendredi dernier, Catherine Fargeas assure avoir reçu une lettre de menaces. "Le facteur m'a donné la lettre sans timbre et signé JA Nord Mayenne", explique-t-elle. "On peut lire : tu vas avoir une bonne surprise! ton chemin va être bouché avec des remorques de pneus (...) sa (sic) va être ton cadeau de noël"

Lettre de menaces transmise par Catherine Fargeas - DR

Une plainte contre X

"Je suis là depuis plus de 20 ans, ils ne me font pas peur", lance Catherine Fargeas. "Je suis là simplement pour dire, il y a un problème, on est empoisonné, il y a des maladies irréversibles, donc il va falloir qu'ils assument".

Assistée par le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, Catherine Fargeas a déposé plainte contre X à la gendarmerie d'Ernée. "On ne prend pas ces menaces à la légère", assure Michel Besnard, du collectif.

"C'est signé JA, donc Jeunes Agriculteurs", explique-t-il. "On leur a donc envoyé un courrier leur demandant de prendre position par rapport à cette lettre de menaces, pour savoir s'il avalisaient ce courrier. On espère que non, mais on veut que les choses soient claires", ajoute-t-il.