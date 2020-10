Mayenne : ils marchent jusqu'à Paris pour porter la cause des sans-papiers

La trentaine de marcheurs a fait, ce mercredi, halte dans la commune de Saint-Georges-Buttavent (Mayenne). En bordure de la RN12, café, crêpes, et sourires accueillent le visiteur. Partis, pour l'essentiel, le 3 octobre dernier de Rennes (Ille-et-Vilaine), ils traversent l'Ouest de la France pour rejoindre le palais de l'Elysée, à Paris. Le but ? Faire entendre la cause des sans-papiers et demander la régularisation de tous.

Une "marche politique" à travers la Mayenne

Arrivés ce mardi soir à Ernée, l'étape du mercredi reliait cette dernière à Mayenne, avant de faire route, le lendemain, direction Javron-les-Chapelles. Dans ce cortège, une grande diversité d'histoires, de situations. De So, débouté du droit d'asile après avoir quitté la Côte d'Ivoire il y a 11 ans, on rencontre aussi Prince, avec son Master 2 d'ingénierie mathématique en poche, mais sans titre de séjour, ou encore Nadège, vivant en milieu rural en Mayenne, bien installée dans la vie, mais qui redoute les contrôles inopinés d'identité.

Pourquoi garder les gens sans-papiers ? Il y a beaucoup de jeunes qui pourraient contribuer à construire la richesse de ce pays - jean-Louis, sans-papiers

Il y a aussi Jean-Louis, Camerounais présent en France depuis 10 ans, en pleine bataille avec la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour l'obtention d'un titre de séjour, alors que ce doctorant en anthropologie donne déjà des cours en université, en tant que vacataire. "Je suis obligé de marcher, pour adresser un message aux autorités de l'Etat, interpeller le Président, qui a le pouvoir de décision final. Là, on a 324 000 sans-papiers ; qu'est ce que nous en faisons ? Nous voulons la régularisation pour tous. Pourquoi garder les gens sans-papiers ? Il y a beaucoup de jeunes qui pourraient contribuer à construire la richesse de ce pays", plaide-t-il.

Pour tous, la marche est hautement politique et symbolique. "Marcher pour ceux qui ne le peuvent pas", explique Nadège, "marcher pour l'espoir", retentissent So et Prince. Un message que veut aussi porter Camille, militante pour la cause et marcheuse à leurs côtés. La jeune femme est étonnée de l'accueil des Mayennais. "Je suis étonnée, en bien, de l'accueil qu'on nous fait. On nous voit, on parle directement, avec des gens qui ne sont pas habitués à rencontrer ces situations", se réjouit-elle.

Les marcheurs doivent encore tenir une petite dizaine de jours. Le rendez-vous, avec d'autres délégations parties des quatre coins de la France, est fixé à Paris, le 17 octobre. Devant les portes de l'Elysée.