Mayenne : l'association La roue libre réfléchit à la sécurité des cyclistes

Créee il y a un an et demi par des riverains cyclistes de la ville de Mayenne, l'association La roue libre propose des ateliers de réparation et des balades à vélo, mais réfléchit aussi à améliorer la sécurité des usagers de la petite reine dans la commune.

Ce jeudi 3 juin c'est la journée mondiale du vélo et au local de La roue libre, quelques bénévoles démontent un vieux vélo pour récupérer certaines pièces. Cette association, créee il y a un an et demi, rassemble des cyclistes de la ville de Mayenne. Apprendre à ses adhérents à bricoler leur bolide, c'est l'une de ses activités, tout comme organiser des balades et des événements festifs autour du vélo.

Le local de l'association La roue libre à Mayenne. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Des aménagements cyclables pas toujours très sécurisés

Mais la structure réfléchit aussi à la manière d'améliorer les aménagements cyclables de la commune, pas toujours très sécurisés. "Certains aménagements ont été faits un peu à la va-vite, peut-être par des personnes qui n'utilisent pas le vélo", explique David Seurin, co-président de La roue libre, "Ce sont des bandes de peinture qui signifient que les vélos peuvent circuler sur les trottoirs donc avec les piétons. Il peut donc y avoir un conflit d'usage si les gens ne font pas attention les uns aux autres."

Sur l'un des boulevard de la ville, deux panneaux de signalisation se trouvent même en plein milieu de la bande cyclable. "Pour les éviter on est obligé de faire un slalom", note David Seurin.

Séance démontage de vieux vélo à l'association La roue libre © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un gros investissement prévu dans le département

Le vélo a le vent en poupe (ou plutôt en garde-boue !) depuis la crise sanitaire, car il est plus économique et plus écologique que la voiture mais aussi moins risqué en termes sanitaires que le bus. Pourtant à Mayenne comme dans tout le département de la Mayenne, les amménagements cyclables ne suivent pas toujours la vélomania.

Le département veut construire 40 km d'amménagement cyclable par an sur 15 ans. Il a ainsi prévu d'investir plus de 8 millions d'euros de 2021 à 2024.

L'atelier de réparation de vélo de l'association La roue libre © Radio France - Mathilde Bouquerel

La roue libre consultée par l'équipe municipale

Pour les cyclistes de Mayenne spécifiquement, la ville comporte surtout une difficulté : la traversée d'une rive à l'autre. C'est ce qu'explique David Seurin : "Il y a cette Mayenne qui coule, qui est très agréable pour se balader sur les bords, mais dès qu'on veut passer d'une rive à l'autre, il y a une grosse descente puis une grosse montée. L'idée, ce serait d'aménager une voie qui emprunterait le viaduc, qui anihilerait complètement cet effet de cuvette. La contrainte c'est le partage de la voie avec les automobiles et les camions bien sûr."

La nouvelle équipe municipale a aussi consulté La roue libre sur les futurs amménagements cyclables entre le cinéma et le pôle culturel Le Grand Nord.