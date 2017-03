Mayenne : la future salle de spectacles de Cossé-le-Vivien dévoilée

La mairie de Cossé-le-Vivien a dévoilé mardi soir lors d'une réunion publique son projet de salle de spectacles. La structure actuelle sera rénovée pour atteindre 700 places assises. Début des travaux prévus en novembre 2017.

"Ça devenait important de rénover la salle du FCC", commence Joël Barrais, l'adjoint aux sports et à la vie association à la mairie de Cossé-le-Vivien. La structure, route de Loiron, n'était pas suffisamment sécurisé, ni bien chauffée. Elle a été bâtie en 1965 avec les matériaux de l'époque donc il faut la remettre aux normes !" énumère-t-il, fier de lancer le projet pensé il y a déjà quelques années. Objectif donc, mettre un coup de neuf pour accueillir 700 spectateurs assis lors de spectacles et près de 1200 debout en configuration concert. La salle ne sera que très légèrement agrandie, pour atteindre les 1 800 m2, mais mieux pensée. Ce sera surtout la plus grande du pays de Craon.

De quoi rendre fier le maire, Christophe Langouet. "Quand on est à quelques minutes d'une grande ville comme Laval, il faut lancer des constructions ambitieuses, de nouveaux projets pour rendre attractif notre commune de 3 000 habitants", raconte l'édile. Comme la salle actuelle, les associations pourront évidemment l'utiliser pour des fêtes d'écoles, des séminaires, des spectacles, etc. La première pierre sera posée en novembre 2017, fin des travaux prévus pour juin 2019. Et seule la commune paiera : 2,6 millions d'euros étalés sur 6 ans. "Il y a énormément d'attente. Les Cosséens attendent tous cette nouvelle salle, on n'a pas voulu en construire une autre, car elle a une histoire. Ça va toucher les habitants de la voir rénovée", prédit Joël Barrais, l'adjoint.