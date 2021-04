Mayenne : la mairie de Port-Brillet lance un appel aux dons pour restaurer un bâtiment d'une ancienne fonderie

La mairie de Port-Brillet, à l'ouest de Laval, veut restaurer un bâtiment emblématique de la commune et lance donc un appel aux dons, avec la Fondation du Patrimoine. Il s'agit d'une maison carrée, entièrement métallique, située sur l'ancienne fonderie qui a fermé en octobre 2011. La mairie y attache beaucoup d'importance car la construction est inspirée du style de Gustave Eiffel, avec des plaques métalliques et des boulons. Le bâtiment a d'ailleurs été montré au public pour la première fois lors de l'Exposition universelle de Paris, en 1889.

Un bâtiment "dans un piteux état"

La fonderie de Port-Brillet a fermé en octobre 2011 et depuis l'un de ses bâtiments emblématiques est à l'abandon. Cette maison entièrement métallique, qui servait notamment de local syndical, a été imaginée par un ingénieur belge, Joseph Danly. "Ce sont des petits bâtiments qui font 25 mètres carrés, pratiquement 5 mètres sur 5 mètres et qui, historiquement, ont servi aux gens qui ont exposé à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889 qui a lieu à Paris. C'était à l'occasion de l'inauguration de la tour Eiffel", décrit Jean-Luc Comer, premier adjoint à la mairie de Port-Brillet.

Ces bâtiments sont appelés Eiffel parce que leur structure ressemble à la tour Eiffel. C'est un système de Lego : des plaques de tôle qui sont liées les unes aux autres avec des boulons.

Jean-Luc Comer, premier adjoint à la mairie de Port-Brillet

Le propriétaire de la fonderie de Port-Brillet expose à Paris cette année-là. "Il a décidé de rapatrier un bâtiment de ce type sur Port-Brillet", explique Jean-Luc Comer.

Le coût total de la restauration est 120 000 euros : les travaux, qui doivent commencer après cet été, pourraient être financés en partie par le département. La Fondation du Patrimoine, de son côté, devrait contribuer à hauteur de 20 000 euros, avec une part de dons privés.

Le bâtiment est un dans "un piteux état", selon Michel Meilhac, le délégué départemental de la Fondation du Patrimoine en Mayenne. "Mis à part la partie métallique qui a besoin d'être démontée, nettoyée et repeinte, il y a aussi la charpente, la couverture sont à refaire, le plancher, etc. Il y a des gros travaux qui nécessitent des entreprises un peu spécialisées", explique-t-il.

L'équipe municipale compte déplacer le bâtiment dans le parc de la mairie pour l'intégrer à un circuit touristique. "On a un circuit touristique qui fait à peu près 3 kilomètres et qui est consacré essentiellement à l'histoire de Port-Brillet. Donc à travers ses chemins, on rencontre des bâtiments qui ont trait à l'usine, les anciens bains douches, l'ancien cinéma, plein de choses qui concerne l'usine et constituent un véritable patrimoine", précise Jean-Luc Comer, premier adjoint à la mairie de Port-Brillet. L'ancien bâtiment de la fonderie pourrait également accueillir des expositions ou des boutiques éphémères. La mairie compte solliciter les habitants pour leur demander leur avis.