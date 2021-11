Mayenne : la marche et le fitness, sports préférés des séniors

La marche et la randonnée restent les activités physiques plébiscités par les séniors en Mayenne. Le fitness prend aussi une part de plus en plus importante, grâce aux recommandations des professionnels de santé.

Il y a des rayons où la moyenne d'âge est plus élevée, dans cette grande enseigne de sport Lavalloise. La marche, la randonnée et le fitness par exemple. Des sports plébiscités par les séniors mayennais.

La marche reste l'activité reine. Geneviève 83 ans est venue accompagnée de sa fille, Odile, pour choisir une paire de baskets. "Elle a besoin de marcher tous les jours", explique Odile. "Et en même temps ça fait une compagnie, ça permet de s'oxygéner et sortir un peu de la maison." Cette activité physique régulière "fait aussi du bien au moral" reconnaît Geneviève.

Les élastiques de sport, un best-seller

Au-delà de la marche et la randonnée, la tendance est aussi aux activités type fitness. Selon les chiffres de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), il s'agit de la deuxième activité sportive la plus pratiquée par les séniors (15%), après la marche (39%). "Beaucoup d'activités se font chez soi, en intérieur, ou en clubs séniors et à la gym", explique Simon Aubry, responsable du rayon fitness du Decathlon de Laval.

On n'est pas sur de la fonte mais plutôt des accessoires pratiques. Comme des élastiques pour travailler les bras et les articulations. Pour la mobilité de la main, des chevilles, genoux et hanches avec des ballons d'équilibre notamment. - Simon Aubry, responsable de rayon fitness à Decathlon Laval.

Des outils recommandés par les professionnels de santé, et notamment "les kynésithérapeuthes qui orientent leurs patients chez nous", reconnaît Simon Aubry. La pandémie a aussi eu un effet sur le nombre de clients de l'enseigne. "Les gens s'équipent de plus en plus pour faire de l'activité physique chez eux, sans passer par un club ou un coach", explique le vendeur.