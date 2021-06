Mayenne : le bar Chope et Compagnie concilie retransmission de l'Euro de foot et respect des règles sanitaires

C'est le début de l'Euro de football ce vendredi 11 juin, un an après son report à cause de la crise sanitaire. Pour voir les Bleus jouer, il faut attendre le mardi 15 juin, avec un adversaire de taille pour l'équipe de France de football : l'Allemagne. Il n'y aura pas de fan zones installées en Mayenne, la préfecture n'a pas reçu de demande d'autorisations de la part des mairies pour faire vivre cet événement aux supporters. Malgré les restrictions sanitaires encore en vigueur, certains bars s'organisent pour retransmettre les matchs de l'Euro, comme Chope et Compagnie à Mayenne.

Retransmission des matches à l'intérieur du bar

Les matches vont être retransmis grâce à un vidéoprojecteur : une image de 4 mètres sur 3 au fond de la salle, sans compter deux écrans plus petits installés derrière le comptoir. Le gérant de Chope et Compagnie à Mayenne, François Beaupied, a hésité jusqu'au dernier moment, mais finalement, les matchs seront seulement diffusés à l'intérieur du bar. "On a envisagé à un moment de partir sur des télés à l'extérieur. Mais au vu des contraintes et pour essayer de respecter au maximum les contraintes horaires et que les gens soient sortis le plus rapidement et rentrés chez eux, on a évité cette problématique", décrit-il.

L'Euro de foot est une occasion, en général, pour les bars de gonfler leur chiffre d'affaire. Cette année, ce ne sera pas possible avec la jauge limitée. Mais François Beaupied préfère rester positif. "La chance de pouvoir ouvrir est plus importante que la frustration de ne pas profiter pleinement. Pour nous, c'est plutôt de la chance. Il n'y a pas de déception", affirme le gérant de Chope et Compagnie.

Seuls 66 clients pourront assister aux retransmissions des matches de l'Euro de football à l'intérieur de Chope et Compagnie à Mayenne. © Radio France - Maïwenn Bordron

66 clients pourront voir les matchs à l'intérieur du bar. Il y aura donc 66 chaises et pas une plus pour s'assurer que la jauge soit respectée. François Beaupied a également demandé à ses serveurs de faire de la pédagogie. "On explique tous les protocoles. On espère qu'en ayant suffisamment parlé, peut-être même dès fois embêté les gens ... Mais c'est comme ça que ça peut rentrer et qu'on peut avoir évité des débordements avec des scènes de joie, on espère qui soient contrôlées en tout cas", sourit-il. Le gérant de Chope et Compagnie le promet : si l'équipe de France de football va loin dans la compétition, il installera un autre écran à l'extérieur du bar.

Le premier match des Bleus, prévu le 15 juin face à l'Allemagne, attire déjà des clients : 35 places ont déjà été réservées à l'intérieur du bar pour cette date.