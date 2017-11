Mayenne : Le chorale du troisième âge "Huguette The Power" devient un film documentaire

Le film documentaire sur la chorale mayennaise du troisième âge "Huguette The Power" sort ce jeudi 16 novembre à Ernée.

C'est une magnifique aventure humaine que l'on va pouvoir revivre au cinéma. Le film documentaire "Huguette The Power - La première chorale du troisième âge qui vous donne une seconde jeunesse" sort ce jeudi 16 novembre. Un film réalisé par Arnaud Ray, sur une idée de chanteur guitariste Pierre Bouguier de la compagnie des arbres et des hommes.

Retour sur deux ans de travail

Huguette The Power, c'est une chorale d'une soixantaine de personnes âgées de quatre Ehpad de la Mayenne (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), Juvigné, la Baconnière, Ernée et Saint-Denis-de-Gastines, mais aussi d'un foyer logement et d'un espace de découverte et d'initiative (EDI). L'idée a germé dans la tête de Pierre Bouguier, il y a presque deux ans, et les premières répétitions ont eu lieu début 2016.

Plusieurs concerts ont été donnés, lors du Festival au Foin de la Rue à Saint-Denis-de-Gastines, et à l'Espace Clair de Lune à Ernée. Ces concerts ont été filmés, enregistrés. Arnaud Ray, réalisateur, a également réalisé des interviews des personnes âgées au sein même des Ehpad. Le résultat, c'est un film de 52 minutes.

"Montrer un autre visage des personnes âgées" - Pierre Bouguier.

"On a envie de plusieurs choses avec ce film. D'une part d'inspirer d'autres initiatives comme ça, dans les Ehpad, et même auprès de tout public en fragilité on va dire. On a envie de montrer qu'ils ont encore des ressources, et de montrer un autre visage des personnes âgées", explique Pierre Bouguier, qui porte ce projet.

"C'est vraiment une rencontre, une interaction" - Pierre Bouguier.

"L'écrivainPierre Rabhi disait qu'avant les anciens étaient beaucoup plus respectés. On est dans une société de consommation, les anciens ne sont pas productifs, du coup on les voit de moins en moins. Dans le film on a envie de les montrer, et pas comme des personnes en fragilité qui attendent la mort, mais des personnes qui ont encore de la ressource, et qui doivent être au cœur de la cité, au cœur de la vie avec nous, et qu'il y ait plus de rencontres, parce qu'ils ont plein de choses à nous partager, et nous aussi on a des choses à leur apporter. C'est vraiment une rencontre, une interaction, ça va dans les deux sens", sourit Pierre Bouguier.

"Ce film est plein de vie" - Arnaud Ray.

"Ce film est plein de vie. Ce qui m'importait c'était de mettre en avant le développement personnel qu'on peut avoir dans un tel projet. On se rend compte que c'est d'une importance capitale pour eux", ajoute Arnaud Ray, le réalisateur. "Il y a l'exemple de Madeleine, on pouvait dire qu'elle se laissait un petit peu aller, et elle a commencé à remarcher, à reprendre du plaisir à vivre tout simplement. Aujourd'hui elle adore chanter. C'est très émouvant de voir ces anciens, et de voir à quel point cette expérience a pu leur apporter".