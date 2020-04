Mayenne : le confinement des enfants placés

Pour les enfants, placés en famille d'accueil ou en foyer, cette période de confinement est particulièrement difficile : plus d'école, ni de sport, plus de rencontres familiales. Les éducateurs doivent les rassurer, pour éviter les fugues.

Près de mille enfants, dont des mineurs non accompagnés, sont placés, en Mayenne. Un millier d'autres sont suivis en mesures éducatives. Les services de l'ASE, l'Aide Sociale à l'Enfance, comptent 270 assistantes familiales, rémunérées par le Département, deux maisons d'accueil, ainsi que des appartements pour les plus grands. A l'intérieur, des enfants en grande détresse, souvent victimes de violences familiales ou appartenant à des familles en difficultés. Depuis le début du confinement, ces jeunes doivent impérativement rester confinés sur leurs lieux d'accueil, les familles ou les foyers. Une période particulièrement douloureuse, pour ces jeunes, déjà fragiles, qui, pour la plupart, supportent mal leur placement.

Eviter les fugues

Depuis le début du confinement, les enfants sont privés d'école ou de sport, ces espaces d'évasion, pour eux. Les rencontres avec la famille sont interdites, pour éviter la propagation du virus Covid19. Même si, d'après Elisabeth Doisneau, sénatrice de la Mayenne et vice-présidente du Conseil Départemental, en charge de l'enfance, "les éducateurs ont déployé énergie et imagination", pour les soutenir dans leur travail scolaire, pour les distraire et les rassurer et pour leur faire respecter les règles de protection, malgré tout, les risques de fugues sont encore plus importants que d'habitude.

Quelques retours dans les familles

Au cas par cas, avec l'aval des juges et des référents éducatifs, certains enfants ont été autorisés à rentrer dans leurs familles, pour le confinement. C'est le cas de certains jeunes, en fin de placement, dont le travail effectué auprès des parents était abouti ou encore de ceux, trop fragiles pour rester éloigner trop longtemps de leurs familles. "Il faut évaluer le rapport bénéfices-risques" explique Elisabeth Doisneau, pour certains, trop fragiles psychologiquement, il a été préférable, malgré tout, de les remettre dans leurs familles". Lorsque des rencontres ou des retours ont été organisés, cela s'est fait sous surveillance, par vidéo-conférences ou visites à distance.

Les mineurs isolés, tous placés

En Mayenne, toujours d'après Elisabeth Doisneau, "tous les mineurs isolés ont été pris en charge et placés". Ils sont plus de 200, dans le département. Parmi eux, un jeune a été infecté par le Covid19. Il a immédiatement été pris en charge et soigné.