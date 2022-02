Mayenne : le garage de Daon sauvé par la mairie, pour le plus grand bonheur des habitants

Sans repreneur et sans activité depuis la mi-septembre, le seul garage de Daon, dans le Sud-Mayenne, a été racheté par la mairie le 31 janvier dernier. Il ne reste plus qu'à trouver un garagiste locataire dans ce garage, quatre candidatures sont pour le moment arrivées. Les habitants sont soulagés.

Le garage de la commune de Daon, dans le Sud-Mayenne, sauvé par la mairie. Elle a racheté les murs du garage automobile, qui fait également pompe à essence, de cette petite commune de 514 habitants le 31 janvier dernier. Il était laissé vacant depuis la mi-septembre par l'ancien propriétaire. La mairie l'a acquis pour 50.000 euros et donc le futur ou la future locataire n'aura plus qu'un loyer à payer et ramener son matériel. C'est une excellente nouvelle pour les habitants.

Le garage fait également pompe à essence à Daon. © Radio France - Alexandre Frémont

Il y a 514 habitants à Daon, dans le Sud-Mayenne et un seul garage. © Radio France - Alexandre Frémont

"On n'attend que ça"

Marie-Louise habite dans la rue principale de Daon et souffle un peu. "On n'attend que ça croyez-moi !", dit-elle, un balai à la main en train de nettoyer devant chez elle. L'ancien garagiste était presque devenu indispensable pour elle, "il s'occupait de ma voiture, il l'emmenait au contrôle, c'était merveilleux", se souvient Marie-Louise. "Pour l'instant je patiente, je prends de l'essence comme je peux ici et là mais ce qui était bien avec le garage c'est qu'on était servi à la pompe", affirme-t-elle, "c'était parfait". Le garage récupérait également les bombonnes de gaz vides et en fournissait des neuves, Marie-Louise est donc un peu sur la réserve en ce moment et attend patiemment.

Cette joie, deux autres habitantes que l'on croise devant la mairie la partage aussi. "Mon mari allait toujours à ce garage-là", commence la première, "du coup il m'a dit que s'il y avait quelqu'un de nouveau, il allait pouvoir emmener sa petite 106 pour changer je ne sais pas quoi mais c'est bien", sourit-elle. À ses côtés, même son de cloche : "C'est vrai que s'il continue à faire de l'essence on ira la prendre là-bas ça c'est sûr".

Éviter que tous les commerces locaux ne disparaissent

Après le départ de la pharmacie, du médecin et de l'infirmier très récemment, le village ne pouvait pas perdre en plus son seul garage. La maire de la commune Christine Delarue, avec son conseil municipal, a sauvé les meubles en quelque sorte. "C'est surtout le commerce qu'on veut sauver", commence-t-elle, "c'est le service rendu à la population surtout".

La maire, Christine Delarue, s'est concertée avec son conseil municipal et a trouvé la solution pour garder en vie le garage. © Radio France - Alexandre Frémont

Le garage tournait bien et l'ancien propriétaire est parti après une opportunité ailleurs. C'est donc un pari que fait la commune mais un pari qui sera forcément gagnant pour la maire. "Si le garage fonctionnait avant, il va continuer de fonctionner maintenant et si la personne est sérieuse, si elle a les compétences, les capacités et l'accueil, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas", ajoute-t-elle.

Pour le moment, la mairie a reçu quatre candidatures pour reprendre le garage en l'espace de trois jours. L'offre d'emploi est toujours ouverte si vous voulez reprendre le garage de Daon.