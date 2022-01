Mayenne : le long temps d'attente pour renouveler ses titres d'identité à Château-Gontier

Avant les départs en vacances, la mairie de Château-Gontier, en Mayenne, alerte ses habitants et ceux aux alentours concernant leur demande de renouvellement de carte d'identité et passeport. Le processus prend du temps à cause des puces biométriques et du nombre de demandes très importantes.

Attention si vous devez refaire votre carte d'identité ou votre passeport en mairie, les délais d'attente sont très longs. Si vous souhaitiez, par exemple, partir pour les vacances de février ou de Pâques mais que vos papiers d'identité sont périmés, ça risque d'être compliqué. La mairie de Château-Gontier, en Mayenne, alerte sur ce problème de délai et conseille aux habitants de ne plus attendre pour faire la démarche.

Près de six mois pour de nouveaux papiers

Pascale, une habitante de la commune, se rend à la mairie pour demander quelles pièces il faut apporter lors de son rendez-vous. Elle doit partir en voyage dans cinq mois et veut renouveler sa carte d'identité. "Là, si c'était par exemple la semaine prochaine je ne pouvais pas avoir de carte d'identité", explique-t-elle.

Albert est venu pour refaire la carte d'identité de son fils Hugo, le rendez-vous remonte à octobre et il faut maintenant attendre deux mois pour recevoir le précieux sésame. Ça ne pressait pas mais ils sont tous les deux un peu étonnés. "Je trouve que c'est quand-même un peu long, alors maintenant si on veut des papiers d'identité, que ce soit passeport ou carte d'identité, il faut vraiment anticiper", rappelle Albert, "parce que là, dans l'urgence, je ne sais pas comment on ferait ? Et bien on ferait rien".

Il faut donc six mois pour avoir de nouveaux papiers et visiblement tous les administrés sont surpris explique Nicolas Auger, responsable du service prestation à la population à la mairie de Château-Gontier. "Ils sont surpris mais malheureusement on ne peut pas aller plus vite pour leur proposer quelque chose", commence ce responsable, "après il y a beaucoup d'annulations donc on essaye de caler des personnes pendant ces annulations mais il y a aussi des personnes qui ne préviennent pas et du coup ça fait des places perdues".

Nicolas Auger, responsable du service prestation à la population à la mairie de Château-Gontier. © Radio France - Alexandre Frémont

Le problème de la puce biométrique

Si ça prend autant de temps, c'est aussi un problème de puces biométriques, car "il faut passer par une station biométrique pour refaire les papiers et toutes les communes ne sont pas équipées de ce système-là", poursuit Nicolas Auger. La ville de Château-Gontier en est équipée (tout comme Laval) mais tous les habitants qui vivent dans les communes alentours sont obligés de se rendre à Château-Gontier pour refaire leurs papiers, "donc il y a beaucoup plus de demandes", conclut le responsable du service prestation à la population.

Alors un conseil, "soyez patients et n'oubliez pas votre rendez-vous" vous rappelle Nicolas Auger. Au total, une quinzaine de rendez-vous sont programmés par jour pour des renouvellements en ce moment à la mairie de Château-Gontier.