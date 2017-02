Mayenne : le maire lance une procédure de péril à cause de l'état de l'ancien Palais de Justice

Ce bâtiment datant de 1858 tombe en ruine. Il y a 25 ans déjà, il fallait y faire des travaux. Mais la facture était trop élevée : 6 millions de francs de l'époque. En 2008, le Conseil Départemental vend le bâtiment à un privé.

Trois propriétaires vont se succéder en 8 ans. Tous ont des projets pour ce bâtiment, mais à chaque fois ils se heurtent à l'Etat, ou plutôt à la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui refuse que la démolition. En 1994, l'ex Palais de Justice est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. En 2010, le sous-sol est vendu à Régis Laurent qui ouvre une boîte de nuit, le Justice. Mais il y a 15 jours, la commission de sécurité avec le Préfet de la Mayenne, Frédéric Veaux, contrôle l'établissement. Et le couperet tombe. Fermeture administrative. Le bâtiment est trop dangereux. Régis Laurent emploie 14 personnes. Toutes se retrouvent au chômage technique.

Des fientes de pigeon, des dizaines d'oiseaux morts et des gravats

Quand on ouvre les portes du bâtiment, une odeur pestilentielle donne la nausée. Il ya aussi des morceaux de la toiture et des gros blocs de pierre par terre. Michel Angot, le maire de Mayenne, n'en peut plus de la situation : "Les Mayennais le savent bien, cela fait 25 ans que ce tribunal est en mauvaise état, moi je suis responsable aussi du voisinage, il y a une école à côté, et donc des enfants, les murs se fissurent, qu'est-ce qui peut arriver?" . *Michel Angot a donc décidé de lancer une procédure de péril. Pour que les choses s'accélèrent. La boîte de nuit est fermée et donc les jeunes de Mayenne doivent aller à Laval par exemple faire la fête. Des salariés sont au chômage car l'établissement est fermé_.\ *_Et puis Régis Laurent veut racheter tout le bâtiment pour en faire un mini-centre commercial. Il a déjà trouvé des commerçants près à s'installer sur ce site idéalement situé, car en plein centre-ville, rue du 130ème Régiment d'Infanterie.Mais tout est bloqué tant que l’État ne donne pas son feu vert pour la démolition.

L'intérieur de l'ancien Palais de Justice © Radio France - Stéphanie Denevault

Réunion au sommet le 15 février

Michel Angot a obtenu la réunion de tous les acteurs du dossier la semaine prochaine. Le mercredi 15 février, la Préfecture, la DRAC, le maire, le propriétaire vont se retrouver autour de la table pour discuter de la situation. Et surtout trouver une solution rapide.