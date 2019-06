Mayenne : le personnel de l'hôpital prêt à se mettre en grève pour éviter la fermeture estivale des urgences, la nuit

Mayenne, France

Le personnel de l'hôpital de Mayenne prêt à se mobiliser, y compris par la grève, si les urgences ferment cet été, la nuit. Une fermeture estivale, faute de médecins, est envisagée. Rien n'est acté à ce jour assure l'Agence Régionale de Santé. Ce jeudi, des soignants du CNHM se sont réunis en assemblée générale, à l'initiative du syndicat FO. Ils vivent dans le plus grand flou et ça pèse sur leurs conditions de travail.

L'avenir, à court terme, n'est pas rassurant racontent ces deux infirmières croisées à la fin de la réunion : "pour le personnel de nuit, entendre que les urgences vont fermer cet été la nuit, ce n'est pas évident à vivre. On n'a plus de médecins non plus, les médecins urgentistes c'est un gros souci. Cette situation est très stressante parce qu'on se demande quotidiennement avec qui on va travailler, on se demande si le SMUR va fonctionner. Et pour les usagers, c'est compliqué si ça ferme. Il faudra qu'ils aillent à Laval et aller à Laval quand on habite dans le nord du département ça veut dire que votre vie est potentiellement en danger".

Selon FO, l'établissement cherche des médecins pour assurer 23 gardes en juillet et en août au service des urgences :"nous allons déposer un préavis de grève illimitée. Cette fermeture pourrait s'apparenter à de la non-assistance à personne en danger" précise l'organisation syndicale dans un communiqué.