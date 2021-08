Mayenne : les clients de la petite Boul'Ange disent au revoir à leur boulangère à Laval

Sandrine Ribot, présidente de la fédération des boulangers de la Mayenne et gérante de la petite Boul'Ange à Laval, a vendu ses dernières baguettes ce vendredi 27 août. Ses clients sont venus lui dire au revoir avec émotion.

C'est n'est qu'un au revoir ! C'était le dernier jour de Sandrine Ribot à la Petit Boul'Ange de Laval ce vendredi 27 août 2021. La présidente de la fédération des boulangers de la Mayenne raccroche son tablier. La boutique qu'elle tenait avec son mari a été vendue à un jeune couple de boulangers.

C'était le balai des clients toute la journée pour acheter une dernière baguette et dire au revoir. "Ça nous fait de la peine de la perdre ! J'ai pleuré hier", confie la voisine du dessus, très émue de dire au revoir au rayon de soleil du quartier. "Ça fait seize ans qu'on la connaît, seize ans qu'elle est pleine de dynamisme. Elle est géniale ! Elle s'occupe de beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Elle apporte du baume au cœur."

REPORTAGE : Les clients disent au revoir à leur boulangère à Laval Copier

On peut dire que la boulangère a été gâtée pour sa dernière journée. "J'ai reçu des fleurs, quelques bouteilles de champagne, et plein de petits mots sympathiques de mes clients. Je suis très contente et très émue", confie-t-elle avec les yeux qui brillent d'émotion. La réouverture de la boulangerie est prévue dans deux semaines, avec les nouveaux gérants.