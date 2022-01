Mayenne : les habitants invités à donner leurs idées pour redynamiser le centre-ville

A Mayenne, les habitants sont invités à donner leur avis sur la redynamisation du centre-ville. C'est une initiative de la municipalité : le 29 janvier, sur la place Clémenceau, les citoyens pourront faire des propositions pour tenter de rendre attractif le centre-ville. Ce samedi, les élus étaient présents, au marché, pour présenter le projet.

" Le centre-ville est quand même un peu tristounet"

Daniel et Nicole connaissent bien le centre-ville de Mayenne, ils y viennent depuis plus de 30 ans, mais depuis quelques années " Le centre-ville est quand même un peu tristounet", déplore Daniel. "Quand on compare avec d'autres petites villes. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'y déambuler", ajoute Nicole. C'est que ce couple aimerait, c'est qu'il y ait plus de commerces, tout comme Camille et Catherine. "Qu'il y ait moins de vitrines qui soient vides, s'exclame Camille. Parce que, du coup, ça rend le centre-ville plus triste. Moi, j'aime bien les magasins du centre-ville, plus que les zones commerciales ! Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des rues qui font vraiment désertes, puis avec des bâtiments qui se dégradent."

Plus d'activités pour attirer vers le centre-ville

Anne, elle, est maman de deux enfants. Elle vient tous les samedis au marché, dans le centre-ville. Mais ce qu'elle aimerait, c'est qu'il y ait plus d'activités à faire en famille. "Déjà, quand il y a le Manège, dans le centre-ville, on voit bien qu'il y a plus de parents qui y viennent. Donc, on consomme peut-être aussi plus pour nos enfants. Donc pourquoi pas dynamiser un peu plus ça?"

Quelle place pour la voiture ?

Mais pour venir dans le centre de Mayenne, encore faut-il pouvoir y accéder. Devant le stand du marchand de poisson, Jean-Christophe et Lucette sont en plein débat. "On a du mal à se garer, déplore la Mayennaise. À chaque fois, on doit faire deux ou trois fois le tour, c'est un problème". Mais Jean-Christophe n'est pas du tout du même avis. "Moi, je virerais les voitures loin du centre-ville, rétorque t-il. Dans tous les centres qui ont été piétonnisés, les commerces revivent. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut à Mayenne? On veut que les gens puissent se garer dans le magasin? Ou est-ce qu'on veut qu'il y ait de la vie dans le centre-ville? Et dans ces cas-là, il faut piétonniser pour que les gens aient plaisir à s'y balader."

"Ré-enchanter le centre-ville"

Sur la place du marché, Jean Pierre Le Scornet, le maire de Mayenne, était présent. Pour lui, la rénovation du centre-ville est nécessaire. "Il ne va pas aussi mal que certains le disent, puisqu'il y a pas mal de commerces qui se sont réinstallés, il y a néanmoins des difficultés, explique l'édile. La vacance commerciale est quand même importante. On a un centre-ville qui est relativement enclavé. Je crois qu'on a un grand sujet d'accessibilité. Je trouve que la place du piéton n'est pas suffisamment importante, donc il faut en tenir compte (...) Il faut l'animer, il faut le rendre plus attrayant. Il faut ré-enchanter le centre-ville."

Tous les Mayennais pourront, à partir de la semaine prochaine, donner leur avis sur les politiques à mener à Mayenne pour redynamiser le centre-ville. Les résultats de ces études et des jurys seront disponibles en mai 2022.