Mayenne : les travaux, pour renforcer la sécurité au mémorial des Déportés, sont terminés

Un an après l'intrusion d'un homme armé d'un fusil de chasse, le chantier de sécurisation de l'établissement est enfin achevé.

Mayenne, France

C'était il y a un peu plus d'un an, le 24 avril 2018 : l'intrusion d'un homme armé d'un fusil de chasse, au mémorial des Déportés à Mayenne. Deux salariés l'avaient neutralisé. La gendarmerie avait découvert des livres antisémites dans son sac à dos et surtout les enquêteurs s'étaient alors aperçus que son fusil n'était pas chargé.

Depuis cet événement bouleversant, des travaux ont été réalisés pour renforcer la sécurité du mémorial.

Un nouvel accueil, deux fois plus grand, a été aménagé. Contrairement à l'ancien, sa porte fait face au portail pour entrer dans le mémorial, ce qui est plus facile de contrôler les entrées. Des caméras de vidéo-surveillance ont également été installées.

Ces aménagements en matière de sécurité étaient dans les tuyaux depuis longtemps, bien avant l'intrusion armée de l'an dernier. Faute de budget, ces modifications étaient restées à l'état de projet. Le chantier aura coûté 50.000 euros, des financements assurés par la Ville de Mayenne et par l'Etat.