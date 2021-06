Mayenne : Martin, ramasseur de balles à Roland Garros revient avec des "souvenirs incroyables"

Ce dimanche 13 juin, Martin Deschamps regardera la finale de Roland Garros devant la télévision. Pourtant, pendant trois semaines ce jeune gorronnais de 13 ans a passé des heures sur la terre battue des cours de la porte d'Auteuil.

Trois à quatre matches par jour

Joueur de tennis depuis l'âge de quatre ans, c'est en tant que ramasseur de balles qu'il a eu la chance de fouler les courts. "J'ai été sélectionné parmi 5.000 jeunes et au final nous n'étions plus que 280 !" s'étonne encore l'adolescent. A raison de trois à quatre matches par jour, les trois semaines sont passées très vite pour le jeune tennisman. "C'était génial parce qu'il faisait beau. On a eu du public et entre nous on parlait beaucoup de tennis parce qu'on a la même passion."

Parmi les matches auxquels il a pu assister, Martin en garde un en mémoire. Celui du Français Pierre-Hugues Herbert contre l'Italien Sinner. "Il y avait énormément de public. Les gens chantaient, criaient et applaudissaient. C’était extraordinaire mais ça demandait beaucoup de concentration car il ne faut pas oublier qu'on est là pour récupérer les balles et ne rien rater."

Un souvenir avec Benoit Paire

Lors des matches, le contact avec les joueurs se réduit à quelques échanges de mots pour demander une bouteille d'eau, une serviette, ou une balle. Martin a tout de même pu vivre un échange privilégié avec un joueur français, Benoit Paire, dont on connait les frasques sur les courts. "J'étais avec mon frère et on a été prévenu qu'il y avait un joueur. On a vu que c'était lui et il a été super sympa avec nous. On a discuté et fait une photo."

De retour en Mayenne, Martin a hâte de retrouver ses copains pour raconter ses aventures. Il compte bien envoyer une lettre de motivation aux organisateurs pour revivre cette expérience l'an prochain. Avant de revenir un jour en tant que joueur ?