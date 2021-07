Entre distributeurs et dépôts de pain, les plans B des boulangeries mayennaises fermées l'été

Dans sa boulangerie à Grez-en-Bouère, dans le sud Mayenne, Romain Goibeau a déjà collé une petite affichette : "congés annuels d'été - dépôt de pain mis en place au Cocci Market et au distributeur". Comme de nombreux artisans boulangers, il fait en sorte de ne pas laisser ses clients sans baguettes lorsqu'il est en congés.

Des dépôts de pain devenus habituels

"Mon ouvrier a été trois semaines en vacances, il vient de reprendre avant qu'on ferme, explique le patron d'Au Grez du pain. C'est lui qui va gérer le dépôt de pain, avec une personne embauchée en plus, notamment pour alimenter nos six distributeurs automatiques." L'épicerie de la commune s'occupe de prendre le relais. Fonctionnement similaire pour Le Fournil Gennois, sept kilomètres plus loin : le couple de boulangers embauche un remplaçant de Château-Gontier pour ses deux semaines de vacances. "Certains clients n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, explique Christelle Plu. Beaucoup ne veulent pas se déplacer juste pour une baguette, surtout en vacances. Ils demandent tout le temps s'il y a un dépôt de pain ou pas."

Le boulanger de Grez-en-Bouère a déjà prévenu les clients de l'organisation pendant ses vacances © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"On est à sept kilomètres de Château-Gontier, on ne vas pas y monter si on a un dépôt de pain là !" lance d'ailleurs une retraitée, venue acheter une boule de pain. Laurent, lui, a pris l'habitude de passer au bar-tabac voisin en août, où le pain est livré. Pour Florence Maignan, la patronne, "c'est naturel, dans une petite commune, les petits commerces doivent s'entraider." Le boulanger remplaçant lui dépose le pain chaque matin, sur des étagères prêtées pour l'occasion. "La meilleure solution est de commander son pain la veille, explique-t-elle, _on n'est pas une boulangerie donc on ne peut pas en refabriquer au cours de la journée_."

Des distributeurs automatiques qui se multiplient

Le Fournil Gennois mise aussi sur ses distributeurs de pain à Longuefuye pour approvisionner les habitants l'été. De son côté, Au Grez du Pain en a installé de nouveaux depuis décembre. Bouessay, Chatelain ou encore Saulges : six machines au total sont désormais opérationnelles, le boulanger surveillant les stocks via une application mobile. Si les débuts ont été un brin timides, il y a cinq ans, les clients sont d'autant plus au rendez-vous que, depuis un an, la crise sanitaire a bousculé les pratiques.

Au Grez du Pain multiplie les distributeurs automatiques de baguettes dans les petites communes du secteur © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"Ça a beaucoup aidé dans les petites communes, de pouvoir venir s'alimenter via les distributeurs pendant les confinements, explique Romain Goibeau. Les personnes âgées, c'était beaucoup plus difficile, il fallait les aider à s'habituer à ce système là, mais maintenant, ils y ont pris goût ! Il ne faut pas un jour sans pain, ils savent nous téléphoner quand c'est le cas", plaisante-t-il.

Preuve que ses distributeurs automatiques de baguettes ont du succès : entre 40 et 60 baguettes sont vendues chaque jour dans chacun d'eux. Il suffirait de n'en vendre que 20 pour que le dispositif soit rentable. Le boulanger de Grez-en-Bouère a d'ailleurs mis deux ans, et non cinq comme il le pensait, à rembourser les investissements faits pour acheter les distributeurs de baguettes.