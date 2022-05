Mayenne Tourisme crée une carte à envoyer à ses amis qui ne savent toujours pas où est la Mayenne

Presque tous les mayennais ont dû un jour répondre à la fameuse question : " mais au fait c'est où la Mayenne ? ". C'est justement en s'amusant de ce cliché que Mayenne tourisme a crée une carte à envoyer à ses amis qui ne savent toujours où est le département. On y voit la Mayenne coloriée en orange, pointée par une grande flèche. Dans l'ombre de ses voisins Bretons et Sarthois, la Mayenne est souvent un lieu de passage, mais pas forcément une destination privilégiée des Français.

" C'est vrai qu'en venant de l'Est, c'est un lieu de passage pour aller en Bretagne, mais on ne s'y est pas forcément arrêté " avoue Marie-Josée. Avec son mari Philippe ils sont venus de Saone-et-Loire en camping car. Cette fois-ci, ils ont bel et bien fait étape à Sainte-Suzanne à l'est de la Mayenne.

Le village a en effet obtenu le label " plus beau village de France " en 2010. L'occasion pour Olivier, mayennais d'origine, de faire visiter sa région natale à sa compagne, Isabelle. " Je suis fier de mon département donc je suis content de lui faire découvrir. Peu de gens s'y arrêtent malheureusement alors qu'il y a plein de belles choses à voir " se désole-t-il.

Succès sur les réseaux sociaux

C'est justement en voulant assumer ce manque de visibilité que Mayenne Tourisme a imaginé son infographie. " En partant du constat que la question était souvent posée, nous voulions y répondre nous même " explique Joël Balandraud, le président de Mayenne Tourisme. Au delà de l'aspect décalé de l'opération, il a conscience que le département souffre d'un déficit de popularité. " C'est le cas de beaucoup de territoires ruraux. Nous ne voulons plus que ca soit une fatalité donc nous essayons de faire connaitre la Mayenne."

Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas manqué de réagir. Le post a été liké, partagé et commenté plus de 11 000 fois en l'espace de quelques jours. " Il y eu beaucoup de réactions positives, de gens qui se sont saisi de cette carte pour raconter quelque chose sur la Mayenne. Il y a une sorte de fierté qui s'est exprimée " poursuit Joël Balandraud.

En 2021, près de 13, millions de touristes sont passés en Mayenne, dont 6 millions qui y sont restés au moins une demi-journée d'après Mayenne Tourisme.