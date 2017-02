Mayenne : un enregistreur de vol pour recueillir l'avis des habitants sur leur territoire

Les visiteurs du Salon de l'Habitat à Mayenne qui se tient tout le week-end à la Salle Polyvalente sont invités à se rendre dans cette boîte orange. Un enregistreur de vol que l'on doit à Mayenne Communauté.

Les réunions publiques pour connaitre l'avis des gens, ça ne marche pas forcément. Alors pour innover, Mayenne Communauté a décidé d'aller au devant des habitants et de proposer une façon ludique de recueillir leurs avis sur comment ils voyaient leur territoire dans le futur. Est-ce qu'il faut plus de constructions d'habitations ou au contraire laisser des terres agricoles? Comment préserver l'environnement? Quoi faire de plus pour le tourisme? Des avis enregistrés par des urbanistes, qui seront étudiés et qui seront soumis aux élus de Mayenne Communauté pour l'élaboration du futur SCOT, le Schéma de Cohérence Territoriale, un document qui définit la politique à mener en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage. Un document essentiel pour dessiner le territoire de demain. Et voilà comment ça se passe concrètement.

Pour participer au projet de territoire de Mayenne Communauté, vous pouvez aller au Salon de l'Habitat encore demain dimanche, de 10 heures à 18 heures, Salle Polyvalente, c'est 2 euros l'entrée. Il y a aussi le site www.mayennecommunaute.fr