A Mayenne, un projet d'éco-quartier en plein centre-ville

La Ville de Mayenne travaille sur ce projet. Il y a un cap mais pas de contenu pour l'instant. Cela dit, on connait déjà sa localisation.

Et ce sera sur l'ancien site de l'hôpital. Un terrain de plusieurs hectares est disponible. Alors, l'aventure commence à peine. Les premières études de faisabilité viennent d'être lancées. Le projet est quand même sur les rails. Et si la ville de Mayenne a choisi ce terrain, ce n'est pas pas hasard. Il est située sur les bords de la rivière, à 5 minutes à pied du centre. Un agréable cadre de vie pour attirer de nouveaux habitants. Et puis, une telle infrastructure permettrait à la commune d'être plus dynamique. Tout cela à l'horizon 2020 si tout se passe bien nous explique un élu de Mayenne qui a un modèle en tête: celui du quartier Ferrié à Laval. Le plus gros chantier à venir dans le département, 50 hectares à remodeler, à repenser.

Ces nouveaux quartiers du XXIème siècle répondent à des critères spécifiques permettant , selon un rapport qui leur est consacrés, de satisfaire les besoins de la génération actuelle sans compromettre ceux des générations futures. Logements privés et sociaux, équipements publics, services et commerces., transports doux, gestion raisonnée des déchets et de l'eau. Des engagements qui sont impérativement à respecter pour devenir une commune "verte".