Mayenne : une association accompagne des familles, qui ont du mal à joindre les deux bouts, dans leur projet de vacances

Mayenne, France

De nombreuses familles sacrifient toute idée de pause, de repos, de voyages pour plusieurs raisons, notamment des contraintes financières.

L'association Les Possibles a créé le dispositif "Destination Vacances et Week-End" qui les aide à préparer un budget et à organiser un séjour, transport, activités etc...

Ce dispositif existe depuis plusieurs années. Il fonctionne bien, les résultats donnent le sourire explique Hélène Lecompte, une des animatrices de l'association mayennaise : "j'avais eu des retours d'enfants, au mois de septembre qui disaient que, cette année, ils n'inventeraient pas une histoire quand leur instituteur leur demanderait de raconter leurs vacances, ça m'avait touchée. Entendre ça, on se dit alors qu'on a tout gagné ! Il faut s'autoriser à venir nous voir pour savoir ce qu'on fait pour l'accès aux vacances et aux loisirs. Car, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'activité professionnelle qu'on ne peut pas partir. Bien au contraire. S'offrir une parenthèse, ça permet de respirer, de souffler, de refaire le plein d'énergie avant de retourner dans son quotidien qui est parfois anxiogène".

Chaque année, entre 20 et 30 familles de Mayenne font appel à l'association pour leur projet de vacances. Les démarches commencent dès maintenant pour que le projet puisse aboutir pour juillet ou août. En plus de cet accompagnement, les familles peuvent être aidées financièrement via une épargne ou via la CAF.

L'accès aux vacances, c'est un droit pour tous, il est inscrit dans une loi contre les exclusions.