Mayenne : une cinquantaine de motards perfectionnent leur conduite avec les gendarmes

Mayenne, France

Apprendre à mieux piloter sa moto avec les gendarmes motocyclistes, c'est le but de l'opération qui a eu lieu ce samedi 22 juin à la caserne Mayran, à Mayenne. Une cinquantaine de motards ont participé à cette journée de formation pour perfectionner leur trajectoire et rester en sécurité. En effet, les motards restent très vulnérables : en 2018 par exemple, sur les 21 tués sur les routes de la Mayenne, trois étaient à moto.

Ce samedi, ils ont donc suivi plusieurs ateliers, notamment un peu de théorie avec une initiation à la trajectoire de sécurité sur les routes. Ils ont également pu entendre des témoignages d’accidentés et de soignants. Des stands d'équipements et de sécurité routière étaient aussi à leur disposition.

Des stands de sécurité routière et d'équipements pour motards étaient installés dans la caserne Mayran, à Mayenne. © Radio France - Aurore Richard

La pratique ensuite, avec notamment un exercice dans la cour de la caserne Mayran. Les élèves du jour ont dû réaliser un petit parcours d'obstacles : slalomer entre des plots de plus en plus proches, passer entre deux portes, sur une bascule ou encore, effectuer un freinage d'urgence.

Chaque motard est coaché par un moniteur de moto-école tout au long du parcours. Le mot d'ordre, selon Eric Chauvin de la moto école Vaugeois à Château-Gontier, c'est d'anticiper du regard :

Tourne ta tête, regarde déjà la prochaine porte"

"C'est comme lorsqu'on marche dans la rue, on ne regarde pas nos pieds, on regarde où on veut aller", conseillait par exemple le moniteur. Il aussi rappelé qu'il faut serrer les genoux, les cuisses pour bien faire corps avec la moto et avoir les avant-bras presque parallèles au sol pour avoir un bon équilibre.

Le passager doit lui aussi épouser la trajectoire de l'engin

Les motards ont ensuite pu refaire ce parcours avec un passager et c'est encore un niveau au-dessus car le passager doit lui aussi apprendre à se placer sur la moto. Autre atelier de formation : un test grandeur nature sur les routes du département, sur 70 kms près de Gorron et Ambrières les Vallées.