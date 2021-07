En Mayenne, une seule boîte de nuit ouvre ce vendredi 9 juillet

Pour aller danser ce vendredi 9 juillet, jour de la réouverture des discothèques, les Mayennais n'ont pas beaucoup le choix. Ce sera le Cara Club à Château-Gontier ou rien.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les six autres boîtes de nuit du département, la Chamade à Entrammes, le C2 à Ménil, Le Deluxe et le Donjon à Laval, ainsi que la Baie des Anges à La Pallu et The Vibes (ancienne Scala) à Changé ont choisi de garder leurs portes closes à cause d'un protocole sanitaire trop strict.

Ces six discothèques mayennaises envisagent d'ouvrir en octobre, selon l'évolution du protocole sanitaire et de l'épidémie.