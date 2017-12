Oloron-Sainte-Marie, France

Les parents de Mayli sont heureux. Elle a déjà un grand frère de 8 ans né à Béziers, et une petite sœur de 5 ans, née à Oloron mais à la clinique à Saint-Pée. Quand Mayli a montré mardi soir qu'elle était décidée à naître à Oloron, Audrey sa maman âgée de 29 ans était soulagée. Elle était seule, mais elle a pu prendre sa voiture pour se rendre à la maternité.

Audrey Dussaucy raconte son bonheur d'avoir pu accoucher à Oloron Copier

C'était vraiment ma peur première de devoir partir à Pau, quand on a déjà des enfants, se dire de partir à Pau, il y a quand même une heure de route. On a pas le ressenti de "c'est la dernière", elles en ont gros sur le cœur , mais elles font vraiment leur taf à fond , elles sont géniales. Moi j'ai eu vraiment de la chance, toutes les mamans ne vont pas avoir cette chance là. On est passé tout pile.

Audrey avait participé à la manifestation de soutien à la maternité au mois de septembre. Hier le papa est allé déclarer Mayli à la mairie d'Oloron. Peut être le dernier nom inscrit sur le registre des naissances de l'état civil. A moins que le combat qui continue sur les plans juridique et politique finisse par aboutir.