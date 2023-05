Mayotte : démolition en cours d'un vaste bidonville dans le cadre de l'opération "Wuambushu"

La démolition d'un bidonville à Mayotte a débuté ce lundi matin, a confirmé le préfet à franceinfo . Dans le cadre de l'opération "Wuambushu" , cette action concerne le bidonville de Talus 2, sur la commune de Koungou. Une centaine de gendarmes et de policiers sont déployés afin de faire des reconnaissances et s'assurer que les habitants ont bien quitté les abris avant leur destruction.

Selon le ministère de l'Intérieur, l'électricité et l'eau ont été coupés. Des entreprises de démolition et des bulldozers sont sur place. Près de 40 familles ont été relogées ces derniers jours sur la soixantaine présente dans ce bidonville. La permanence locale pour leur venir en aide est toujours en place, précise à franceinfo le ministère de l'Intérieur.

Réduire l'habitat insalubre et expulser les migrants en situation irrégulière

Depuis avril, les autorités ont mené une série d'interventions pour réduire l'habitat insalubre et expulser les migrants en situation irrégulière, pour la plupart venus de l'archipel des Comores voisines. L'opération Wuambushu était quasiment au point mort depuis son lancement, il y a près d'un mois. Prévue initialement le 25 avril, la démolition de ce bidonville avait été suspendue par le tribunal administratif , avant que deux nouvelles décisions de justice ne donnent raison à l'État.

La démolition du bidonville Talus 2 "devrait durer toute la semaine", a précisé devant la presse Psylvia Dewas, chargée de la résorption de l'habitat illégal à la préfecture de Mayotte. Il s'agit de détruire 135 cases en tôle dans ce quartier informel, sur un millier de logements insalubres promis à la destruction dans les prochains mois à Mayotte.

Une opération "brutale" et "anti-pauvres" selon plusieurs associations

"Wuambushu" est dénoncée comme "brutale", "anti-pauvres" et violant les droits des migrants par des associations, mais soutenue par les élus et de nombreux habitants mahorais. L'opération est l'objet d'un bras de fer entre Paris et Moroni qui a entraîné la suspension de la liaison maritime entre Mayotte et la proche île comorienne d'Anjouan pendant près de trois semaines. Les expulsions de sans-papiers comoriens ont pu reprendre mercredi dernier à la faveur du redémarrage des rotations. Sur les 350.000 habitants estimés de Mayotte, la moitié ne possède pas la nationalité française.